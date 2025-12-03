標線改善工程釀塞車 竹縣府將趕工並調整號誌

（中央社記者郭宣彣新竹縣3日電）竹縣府進行標誌標線改善工程，國民黨新竹縣議員吳旭智表示，其中勝利七、八街因單、雙向不一，號誌不同步，今天釀塞車；縣府說，將趕工提前完成改線工程，並調整號誌。

新竹縣政府透過文字指出，因應AI智慧園區廠商進駐等因素，預估將超過5000名就業人口湧入，縣府啟動交通改善措施，12月起進行標誌標線號誌改善工程。

吳旭智告訴中央社記者表示，為配合工程，勝利七街調整改成單行道，但在勝利八街卻未同步調整，整體規劃動線不佳，造成民眾嚴重塞車，多數民眾反映縣府分段施工，導致車流混亂、標示不清。

林姓住戶向中央社記者說，有住戶建議可在夜間進行1次性封路，可盡快完成道路的標線與指示牌改善，無需分天施工；今天甚至在莊敬北路、勝利八街，因號誌不同步等問題，交通壅塞，還因此上班遲到。

交旅處長陳盈州接受中央社記者訪問說，為解決竹北市勝利七街、八街交通壅塞問題，3月已實施單行道交通動線（莊敬一路到莊敬北路），12月起實施標誌標線改善工程（莊敬北路到自強北路）。

他表示，勝利八街改線工程將加速進行，有望明天完成，屆時會同步調整號誌，以提升行車順暢與安全。（編輯：張銘坤）1141203