標線斑駁不清害跌倒受傷 女告台中市府獲國賠30萬

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

一名施姓女子在台中火車站一樓公車轉運中心，因標線斑駁不清又未設置警示標語，造成她踩空跌倒，受有粉碎性骨折，施女認為台中市政府交通局就公共設施之設置管理有欠缺，提起國賠之訴，台中地院審理後，判決台中市政府交通局賠償施女30萬2351元。可上訴。

施女起訴主張，她於113年4月13日下午1時許，在台中火車站一樓公車轉運中心，自電梯步行至C月台與公車道連接處時，因月台與車道間有20公分高低落差，現場燈光昏暗、且月台緣石之黃色標線斑駁不清，又未設置警示標語，造成她踩空跌落車道，受有左橈骨遠端粉碎性骨折等傷害。台中市政府交通局就公共設施之設置管理有欠缺，依國家賠償法請求醫藥費、工作損失及精神慰撫金等共計54萬8039元。

交通局則辯稱，事發時為下午1時，自然採光充足，且月台緣石之標線無不清情形，可清楚辨識落差。施女是因為步出電梯後轉頭向右看，未注意前方路況才會跌倒，與本件公共設施之設置或管理無因果關係；且施女請求之金額過高。

台中地院審理認為，公共設施管理有2項缺失，第一項是照明不足，依據轉運站原始設計規範，車站月台平均照度應維持在75~150 Lux（勒克斯）。經法院會同兩造及檢驗公司於與事發相近時間（下午2時）至現場實測，平均照度僅59.86 Lux，未達設計標準，堪認被告就照明管理有欠缺。

第二項是標線不清，依道路相關設置規則，緣石標線應為「黃色：色樣第18號」。經法院勘驗現場及監視器畫面，該地點之石緣標線嚴重退色，幾乎與車道顏色融合難以辨識，且現場無高低落差之警示標語，致未能發揮警示功能。

法官認為，被告台中市政府交通局未盡養護、巡查義務，致現場光線不足及標線退色，其管理顯有欠缺，且與原告受傷有因果關係，應負國家賠償責任。但是經經勘驗監視器畫面，原告步行時臉雖先朝前，但隨即往右側觀看且持續前進，未注意前方路況，致未能及時察覺落差，原告亦有過失。

法官審酌若現場光線充足且標線清晰，原告應可提早警覺，故認定被告（管理機關）未盡管理責任為肇事主因，應負80%責任；原告未注意前方路況為次因，應負20%責任。並依賠償項目計算後，施女受有損害總額合計為37萬7939元，依過失相抵規定，減輕被告20%賠償責任後，台中市政府交通局應賠償施女30萬2351元。

照片來源：翻攝自台中地院判決書

