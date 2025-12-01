標線斑駁難辨認 轉運月台踩空骨折 獲30萬國賠

邱男在台中火車站一樓公車轉運中心月台，不慎踩空造成骨折，台中地院判決台中市交通局應國賠三十萬餘元。 （記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍∕台中報導

邱姓民眾去年在台中火車站一樓公車轉運中心，走至Ｃ月台與公車道連接處，不慎踩空造成骨折，向台中市政府交通局請求國賠五十四萬餘元，台中地院認為月台與車道有落差且黃色緣石嚴重褪色，判賠三十萬元。交通局表示，尊重司法判決，不會上訴，會視天候狀況調整照明強度，並補繪緣石標線。

邱姓男子去年四月十三日下午一時乘車至台中車站，離站後搭電梯到一樓轉運中心，走到Ｃ月台與公車道連接處時，因月台與車道有高低落差，燈光昏暗且緣石標線斑駁，導致踩空跌倒左橈骨遠端粉碎性骨折，交通局維管不善，聲請國賠五十四萬餘元。

台中市政府辯稱，Ｃ月台東西兩側均有自然光源，且當時是下午一時，日照充足，緣石標線亦無標示不清，可清楚辨識月台與車道間高低落差，公共設施的設置或管理並無欠缺。強調邱姓民眾步出電梯後，是因轉頭往右側看並往前直行，才沒有注意到月台與車道間的高低落差而踩空，與該處燈光、標線及警示標語的設置，並無因果關係。

台中地院現場勘驗判定車道與月台緣石的標線嚴重褪色，與原本規範的黃色十八號色號相差很大，緣石標線幾乎與車道顏色一樣，難以辨認，交通局確實有維管疏失；邱姓男子本身也有未注意之責，判賠交通局國賠三十萬餘元，可上訴。

交通局表示，尊重司法判決，不會提上訴，將依照判決內容辦理賠償事宜。市府有例行維護台中車站公車轉運站的照明設備，每天派員巡檢視當天天候狀況滾動調整照明強度；標線部分，交通局會重新檢視月台緣石的標線狀況補繪。