標線褪色、照明不足釀意外！婦人摔斷手告國賠勝訴 台中車站轉運站判賠30萬

邱姓婦人行經台中火車站一樓公車轉運中心 C 月台與公車道連接處時，因現場燈光昏暗，未察覺高低落差而踩空，導致左手骨折。 圖：取自 司法院判決書

[Newtalk新聞] 台中火車站公車轉運站去年發生一起跌倒意外，台北一名 67 歲邱姓婦人因月台與車道存在 20 公分高低落差，不慎踩空摔斷左手，事後向台中市交通局提出國賠求償 54 萬餘元。台中地方法院審理後認定，轉運站照明與標線設置確實有管理疏失，判交通局應賠償 30 萬 2351 元，全案仍可上訴。

據判決指出，邱姓婦人於 2024 年 4 月 13 日下午 1 時，行經台中火車站一樓公車轉運站 C 月台與公車道連接處時，因現場燈光昏暗，未察覺兩者間存在高低落差而踩空跌落，導致左手骨折。邱婦就醫後認為設施管理不當，向交通局提起國家賠償，請求醫藥費、工作損失等共計 54 萬 8039 元。

台中市交通局在訴訟中抗辯表示，事發時間為白天，月台東西兩側均有自然光源，日照充足，且月台邊緣設有緣石，可清楚辨識高低差，認為並無設置或管理疏失，主張是邱婦出電梯後邊走邊往右看、未注意前方才跌倒。

不過，法院依鑑定資料指出，轉運站公車月台依設計標準亮度，平均照度應達 75 至 150 勒克斯（Lux），但實際測量結果僅介於 49.51 至 65.48 勒克斯，平均僅 59.86 勒克斯，明顯未達標準，認定照明管理確有疏失。

此外，法院勘驗發現，C 月台石緣標線已嚴重褪色，幾乎呈深灰色，與法規規定的「標準黃色第 18 號」差距甚大，再加上月台與車道顏色相近，站在原處幾乎難以區分，必須走到車道邊緣才能辨識現場高低差，且現場也未設置任何警示標語。

法院認定，交通局未即時改善照明不足與標線退色問題，也未設置警告設施，顯然未善盡養護、巡查與檢測義務，與事故發生具有相當因果關係。不過，邱姓婦人自身未注意前方動線，也須負部分過失責任，酌定 2 成責任，因此最終判交通局應賠償 30 萬 2351 元。

