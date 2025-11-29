標題：北市房東「恐怖監控」還介入私生活 她繳8萬住4天崩潰！曝租屋地點
許多租屋族最擔心的就是遇上「極品」房東，一位女網友原想在台北租個裝潢漂亮的小套房暫住，沒想到短短4天，舒適的新居瞬間變成恐怖片場，花了8萬元卻只住了4天就逃之夭夭。這位女房東在房客入住前就開始奪命連環叩，一會兒要求傳照片，一會兒要她報告行蹤，讓人感覺已經夠囉唆。沒想到更誇張的是，房東竟能準確掌握她的出門與返家時刻，甚至譴責她生活「不檢點」，讓這位女房客當場嚇到背脊發涼。她受不了這般精神折磨，當機立斷連夜搬家，寧願花大錢住飯店近3週，可是這場租屋惡夢才正要進入高潮。
這名女網友在Dcard發文表示，當初在租屋網站上看到小巨蛋附近這間房子，實際勘查後感到滿意就簽約入住。但她才住進去沒幾天，房東就展開「軍事化管理」。她透露房東某晚突然狂叩電話，提出隔天在交誼廳當面會談，一見面就拿出一本「黑帳本」，精確記錄著她每天進出門的時間，甚至連朋友來訪停留時間都瞭若指掌，甚至指控她「帶男人回房間」，搬出「人在美國的老公很生氣」來施壓，要求她立刻簽署「禁止男友踏入」的聲明書。
她被房東驚悚的舉措嚇到，隔天就打包閃人住進飯店，心心念念想趕快結束這段租約，可是解約過程更是場硬仗。房東一再推託，期間只要她偶爾回去拿個東西，立刻就會收到訊息：「妳是不是幾點幾分有回來？」緊迫盯人的感覺讓她備感壓力。直到一個多月後，雙方終於約定解約，房東竟然帶來自稱「懂法律的弟弟」來助陣，所幸她也聰明找來律師朋友在場「審條款」，才沒被亂扣費用。對方還是不斷找碴，硬是要扣窗簾發霉的清潔費3000元，爭辯超過1小時才罷休。
本以為事情告一段落，誰知隔天老家竟收到房東寄來的限時掛號，信中持續對她人身攻擊，痛批她「沒家教、不檢點」，還恐嚇她「丈夫從美國回來會處理這件事」，這場租屋驚魂記讓她至今仍惡夢纏身，「我只住了四天，卻被監視、被威脅、被寄恐嚇信。到現在只要想起那段時間，我仍然會全身發冷」。這名女網友最後提醒，這間恐怖的租屋目前依然堂而皇之刊登在租屋網站上招租，未免有下個受害者，她特別用自己的親身經歷來提醒廣大租屋族，面對形跡可疑的房東，務必全程保留完整的通訊紀錄、簽訂正式的租賃契約，一旦察覺有任何異常或被侵犯隱私的行為，就要立即蒐集證據，果斷報警處理。
許多網友看完她的遭遇嚇傻，紛紛砲轟「哪兒來的瘋女人真可怕，她寄給你的信可以告他吧？」「房東裝監視器監視房客這應該可以告吧？」「按妳說的她很多行為根本已經違法，妳都找律師談了還付了8萬元？」「會不會她就是故意要賺違約金的啊？」「房東還是典獄長？」「太恐怖了，遇到惡房東，這就是為了恐嚇取財，這種人真的該讓她學到教訓」「台灣租屋平台什麼時候能有評價系統，台灣房東靠著資訊不對稱，造成一堆無謂損失」「妳只能比她更瘋，要瘋到她包紅包請妳走」。
更多鏡週刊報導
多寫「3個字」房租現省6千！租屋補助密技公開 房東禁止恐罰50萬
竹東租房2周頻撞「靈異怪事」 她聽鄰居爆真相嚇到急求援
刁難房客不退押金 作家分享1招讓惡房東主動全退
其他人也在看
獨家》邱澤婚禮誓言「愛妳至死不渝」！許瑋甯落淚深情一吻
邱澤、許瑋甯結婚4年，今年7月兒子lan誕生，28日在台北文華東方酒店補辦喜宴，新娘身穿低胸白紗仙氣逼人，甜蜜對視邱澤散發粉紅泡泡，閃瞎所有人。新郎在婚禮上朗讀誓言時，逼哭新娘許瑋甯，全場也跟著哭一片，深情一吻畫面超閃。中時新聞網 ・ 11 小時前
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
許瑋甯誓詞甜曝4個動心時刻 邱澤哽咽：化成灰燼依然在妳身邊
許瑋甯、邱澤昨晚（11╱28）在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚禮，共邀430多人喝喜酒，2人的誓詞也曝光，她細數被老公擄心的4個關鍵時刻，而邱澤則深情告白：「直到我們化成灰燼，我依然會在妳身邊。」簡直比偶像劇還甜。太報 ・ 8 小時前
許瑋甯、邱澤大婚今晚登場！賓客齊聚半個演藝圈 「最強媒人團」曝光
登記結婚近4年的明星夫妻檔許瑋甯和邱澤，在今年7月喜迎1子「lan」後，終於在今（28）日晚間於台北文華東方酒店舉行盛大婚宴。鏡報 ・ 19 小時前
太荒唐！中國「萬代嘉年華」大槻真希唱到一半慘遭「卡歌」請下台，爆全面封殺日本演出
隨著近期中國與日本的關係因為高市早苗的「台灣有事」發言越演越烈越緊張，今日在中國社群平台更傳出有「No Japanese」的政策下達，除了一脫拉庫的歌手今日宣布取消在中國的演唱會之外，已在進行中的「上海萬代嘉年華」發生了更扯的事件，歌手大槻真希演唱《航海王》（ONE PIECE）片尾曲到一半時，竟然直接被「卡歌」請下台！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 9 小時前
吳姍儒大讚許瑋甯、邱澤「21世紀最美新人！」 被問第三胎嚇傻了
吳姍儒今（28日）與老公王陽開出席許瑋甯、邱澤婚宴。她4年前結婚時老公沒有受訪，王陽開特地補感言說：「我很滿意（婚姻生活），我很享受婚姻生活當中。」吳姍儒回憶上一次來台北文華東方，還是結婚時，至今已經隔了4年，夫妻倆今一同出席，兩個孩子則在家拜託家人、保母照顧，她笑說很開心能來參加婚禮，更說：「21自由時報 ・ 13 小時前
直擊／邱澤、許瑋甯伴郎、伴娘團人選曝光 曝兒子Ian穿「小啾啾」超像爸爸
邱澤與許瑋甯的世紀婚禮於28日晚間在台北文華東方酒店盛大舉行，現場嘉賓堪稱三金等級，許瑋甯也甜蜜透露兒子Ian也在現場，「他今天穿得很爸爸很像，一樣有『小啾啾』。」兩人透露還沒想到蜜月地點日期，但一定會帶著寶寶一起，被笑說直接從蜜月升級成家族旅行！鏡報 ・ 14 小時前
原來爸爸是老司機！兒子整理遺物挖出「3.5磁碟片」，網一看秒懂：是紳士神作
對於現代年輕人來說，DVD、CD 這種儲存媒介已經相當少在使用，大多數都是在音樂專輯或是實體主機遊戲上，更別提還有現在幾乎已經消失的「3.5磁碟片」，更可能只有在影視作品中才會見到。而最近一名網友在整理過世父親的遺物時，意外發現了幾張保存良好的磁碟片（軟碟片），由於不知道其中的內容，就發文附上照片向網友求助。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
許瑋甯婚禮嗨跳定情曲 邱澤「滿臉寵溺」畫面曝光
許瑋甯、邱澤28日於文華東方補辦婚宴，2人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年登記結婚，婚後育有一子Ian。雖說場內並不對外開放給媒體拍攝，不過透過親友的社群，也能瞧見許瑋甯在婚宴上玩得不亦樂乎，邱澤則眼神充滿愛意的，看著妻子熱舞。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前
陳柏霖財務陷窘境？出手闊綽曾自爆「出國只是為了吃個飯」
陳柏霖近來不僅爆出閃兵、遭起訴2年8個月，《鏡報》今（28日）接獲獨家爆料，指他財務狀況不如外界所想豐盈，連50萬的閃兵交保金都是跟朋友周轉。據了解， 陳柏霖私下經常花大錢旅遊、品嚐美食，甚至曾在唐綺陽的節目中自爆「出國只是為了吃個飯」。鏡報 ・ 20 小時前
獨家／陳柏霖閃兵50萬交保金竟是「借來的」 脫罩受訪遭網酸：還笑得出來
男神陳柏霖一直以來代言、戲約不斷，爆出閃兵、遭起訴2年8個月後，讓他演藝事業全面停擺，恐將面臨龐大違約金，而他財務狀況不如外界所想豐盈，如今爆出連50萬的交保金都是跟朋友周轉。鏡報 ・ 1 天前
王力宏前妻李靚蕾「低調現身」許瑋甯婚禮 深V爆出來⋯人群中超好認
許瑋甯、邱澤28日晚間舉辦婚宴，兩人出道多年，在演藝圈擁有好人緣。許多好友都到場，包含黃鐙輝、鍾欣凌、丁寧、藍心湄、章廣長、9m88、柯震東、春風等，其中王力宏的前妻李靚蕾也穿著一身桃粉色的爆乳裝現身。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前
許瑋甯、邱澤親了！婚戒「刻彼此名字」 曝兒子穿爸爸同款西裝亮相
演員許瑋甯和邱澤今晚在文華東方酒店舉辦婚禮，兩人結婚4年，現在才辦婚宴，邱澤表示兩人因工作忙，時間一直對不上，半年前兩人決定空出時間規劃婚宴，他還甜蜜地說「今天終於讓她實現了，覺得夢幻」。至於誰比較緊台視新聞網 ・ 13 小時前
「國民爺爺」李順載出殯！河智苑淚崩：把老師放心裡 後輩演員鞠躬送別
南韓「國民爺爺」李順載於25日凌晨離世，享年91歲。今（27日）天清晨5點30分，在首爾松坡區的首爾峨山醫院舉行告別式與發引儀式，演藝圈大批後輩到場送他最後一程，現場氣氛哀戚沉重。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
遭F4排除 朱孝天「個人演唱會爆哭」 傳票房超慘打3.8折...最後竟可免費入場
F4今年在五月天的大巨蛋演唱會合體復出，接著也到上海場擔任嘉賓，就傳出將緊鑼密鼓地籌劃新專輯跟新巡演，沒想到朱孝天卻一直透過直播爆料，後來直接被除名，演唱會僅以F3 言承旭、周渝民、吳建豪為主。日前朱孝天以個人身份在廣東舉辦演唱會，期間一度哽咽落淚，27日傳出是因為票房不如預期。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
49歲關穎曝更年期陷低潮 「理智線斷掉」老公扛雙重考驗
藝人關穎27日出席2025 第一屆蘋果愛美獎頒獎典禮，除了注重保養，49歲的她也坦然面對年歲的漸長，大方分享更年期的經歷。承認有一陣子陷入低潮，怎麼瘦都瘦不下來，理智線也很容易斷掉，笑說老公需要擔待比較多，因為女兒剛好也在經歷青春期，可謂雙重考驗。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
強佔Netflix排行榜！《他為什麼依然單身》好看在哪裡？沒人受得了霍建華那張嘴 痔瘡爆發邂逅朱珠成歡喜冤家｜劇情看點、集數整理
【文／徐瑞安】Netflix、WeTV熱播的陸劇《他為什麼依然單身》，由霍建華與朱珠主演，霍建華演出不婚主義的中年室內設計師「俞瑜」，個性傲嬌又毒舌，雖然長得帥，但沒人受得了他那張嘴，堪稱是最怪直男，劇情也探討都會男女對待愛情與婚姻的不同態度，爆笑又逗趣，自開播就掀起話題，收穫不少好評。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 4 天前
郭碧婷曬近照！ 網驚呼：跟向太一模一樣
郭碧婷與向佐結婚6年，育有1女1子，受到婆婆「向太」陳嵐疼愛。她昨在社群網站分享多張近照，其中幾張被網友指「好像向太」，婆媳的外貌越來越相似。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
「張君雅小妹妹」有喜啦！曬清新婚紗照 幸福宣布結婚
「張君雅小妹妹」有喜啦！曬清新婚紗照 幸福宣布結婚EBC東森娛樂 ・ 14 小時前
陳美鳳曾跟邱澤傳緋聞！ 現身婚禮：媽媽都在笑
許瑋甯、邱澤28日晚間舉辦婚宴，兩人出道多年，在演藝圈擁有好人緣。陳美鳳跟邱澤的媽媽是好友，因為交情太好還被傳過緋聞。她今天穿著一身白色套狀現身，被問到包了多少，她表示，「心意心意啦！」被問到包包多少錢，「沒有多少啦！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前