標題：北市房東「恐怖監控」還介入私生活 她繳8萬住4天崩潰！曝租屋地點

許多租屋族最擔心的就是遇上「極品」房東，一位女網友原想在台北租個裝潢漂亮的小套房暫住，沒想到短短4天，舒適的新居瞬間變成恐怖片場，花了8萬元卻只住了4天就逃之夭夭。這位女房東在房客入住前就開始奪命連環叩，一會兒要求傳照片，一會兒要她報告行蹤，讓人感覺已經夠囉唆。沒想到更誇張的是，房東竟能準確掌握她的出門與返家時刻，甚至譴責她生活「不檢點」，讓這位女房客當場嚇到背脊發涼。她受不了這般精神折磨，當機立斷連夜搬家，寧願花大錢住飯店近3週，可是這場租屋惡夢才正要進入高潮。

這名女網友在Dcard發文表示，當初在租屋網站上看到小巨蛋附近這間房子，實際勘查後感到滿意就簽約入住。但她才住進去沒幾天，房東就展開「軍事化管理」。她透露房東某晚突然狂叩電話，提出隔天在交誼廳當面會談，一見面就拿出一本「黑帳本」，精確記錄著她每天進出門的時間，甚至連朋友來訪停留時間都瞭若指掌，甚至指控她「帶男人回房間」，搬出「人在美國的老公很生氣」來施壓，要求她立刻簽署「禁止男友踏入」的聲明書。

她被房東驚悚的舉措嚇到，隔天就打包閃人住進飯店，心心念念想趕快結束這段租約，可是解約過程更是場硬仗。房東一再推託，期間只要她偶爾回去拿個東西，立刻就會收到訊息：「妳是不是幾點幾分有回來？」緊迫盯人的感覺讓她備感壓力。直到一個多月後，雙方終於約定解約，房東竟然帶來自稱「懂法律的弟弟」來助陣，所幸她也聰明找來律師朋友在場「審條款」，才沒被亂扣費用。對方還是不斷找碴，硬是要扣窗簾發霉的清潔費3000元，爭辯超過1小時才罷休。

本以為事情告一段落，誰知隔天老家竟收到房東寄來的限時掛號，信中持續對她人身攻擊，痛批她「沒家教、不檢點」，還恐嚇她「丈夫從美國回來會處理這件事」，這場租屋驚魂記讓她至今仍惡夢纏身，「我只住了四天，卻被監視、被威脅、被寄恐嚇信。到現在只要想起那段時間，我仍然會全身發冷」。這名女網友最後提醒，這間恐怖的租屋目前依然堂而皇之刊登在租屋網站上招租，未免有下個受害者，她特別用自己的親身經歷來提醒廣大租屋族，面對形跡可疑的房東，務必全程保留完整的通訊紀錄、簽訂正式的租賃契約，一旦察覺有任何異常或被侵犯隱私的行為，就要立即蒐集證據，果斷報警處理。

許多網友看完她的遭遇嚇傻，紛紛砲轟「哪兒來的瘋女人真可怕，她寄給你的信可以告他吧？」「房東裝監視器監視房客這應該可以告吧？」「按妳說的她很多行為根本已經違法，妳都找律師談了還付了8萬元？」「會不會她就是故意要賺違約金的啊？」「房東還是典獄長？」「太恐怖了，遇到惡房東，這就是為了恐嚇取財，這種人真的該讓她學到教訓」「台灣租屋平台什麼時候能有評價系統，台灣房東靠著資訊不對稱，造成一堆無謂損失」「妳只能比她更瘋，要瘋到她包紅包請妳走」。

