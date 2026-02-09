標題：國家自然公園擁抱世界 打造友善雙語環境及辦理英語人才培訓

壽山國家自然公園為臺灣首座國家自然公園，範圍涵蓋半屏山、龜山、壽山與旗後山，位居交通便利之地，具山、海、河、港多元景觀，每年遊客約達三百萬人次，國際旅客比例亦逐年上升；為因應國家推動二○三○雙語政策及旅遊國際化趨勢，內政部國家公園署國家自然公園管理處(自管處)與國家發展委員會今年度攜手營造友善雙語環境及擴大雙語人才培訓，將開設「機關第一線雙語服務品質-英語聽說能力培訓」(三梯次)、「國際郵輪在地遊程規劃及英語導覽培訓」(三種遊程)及「淺山生態文化之旅英語導覽解說人員培訓」(二梯次)。為擴大公共服務，系列課程完全免費，歡迎各界人士踴躍報名，因名額有限，自管處將依報名情形擇優錄取，並於該處臉書粉專及官網公告錄取名單。(見圖)

自管處今(九)日說明，今年度將以「提升英語溝通能力」、「培育英文導覽人才」、「營造友善雙語環境」、「打造外籍人士友善生活圈」及「擴大雙語政策接觸面」等五大目標，發展「精進雙語公共服務品質」、「提供雙語生活網絡」及「提升職場英語能力」等三大主題，規劃多元人才培訓課程，以及提升雙語服務質量的相關活動；期能打造友善雙語環境，使臺灣成為國際遊客、新住民、外籍人士生活「無礙」的國際村成員。

「國家自然公園友善雙語環境及人才培訓計畫」特別邀請多位具有特色遊程規劃能力、雙語導覽培訓能力、雙語教學能力之講師群針對「精進雙語公共服務品質」主題，涵蓋多元主題及不同程度的人員培訓課程；首創將「國際郵輪在地遊程」結合國家自然公園特色，創新開發國際旅客至高雄旅遊的獨特旅程。

自管處希望透過全面性的雙語計畫，提供一系列英語培訓機會，精進第一線人員的雙語能力，並提供國人靈活運用雙語的環境，以提升雙語公共服務的品質與量能，以迎接逐年增加拜訪高雄地區的國際遊客，具體行動落實二○三○雙語政策，迎向國際擁抱世界。