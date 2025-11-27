樟樹二路成危險路廊 張錦豪促新北市府立即管制加強執法

248251127a03

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北汐止樟樹地區因重車流量大增，引發學童通勤安全危機。樟樹國小與樟樹國中周邊道路原本就因地形狹窄而壓力沉重，康寧街國道匝道啟用後，更吸引大量水泥車、砂石車與大貨車直接從樟樹二路通往國道，整日轟隆而過。家長憂心孩子每天經過重車隊伍，如同穿越危險路廊，新北市議員張錦豪因此在議會總質詢中，強烈要求市府即刻處理。

張錦豪表示，團隊日前赴樟樹二路進行紀錄，短短30分鐘內便拍到19輛水泥車呼嘯而過，巨響與震動讓路旁建物明顯搖晃，當地居民更長期處在不安氛圍中。多名家長向他反映，每到上放學時段，孩子必須貼著路邊行走，身旁重車掠過時風壓強到令人心驚。對許多孩子來說，通勤不再是日常，而是每天都得面對的壓力。

張錦豪表示，日前已邀集市府單位、警方與多家業者到現場會勘，針對安全疑慮進行全面討論。經多方協調後，業者同意在早上七點到八點半、下午四點到五點半兩個時段，避免15噸以上重車行經樟樹二路。他強調，跨單位合作讓改善方向更加明確，後續也會持續監督管制作法是否確實落實。

市長侯友宜答詢時表示，孩子上放學時段應明確禁止大貨車通行，警方與交通局會共同研擬調整策略，並在初期加強勸導與取締。他也指出，除了禁止特定時段通行，市府更要評估道路負荷，避免多家業者同時將重車導入樟樹二路，造成更大風險。

交通局長鍾鳴時進一步回應，交通局會全面檢視樟樹二路周邊路網，研議是否採取指定道路、限制車種或其他更嚴格管理方式，同時也將評估科技執法可行性，以確保改善措施能落實，讓樟樹地區居民早日迎來安心無虞的通勤環境。

照片來源：新北市議員張錦豪臉書翻攝

