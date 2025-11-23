樟白介殼蟲入侵花蓮樟樹 市公所修剪防治
〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市府前路兩旁種滿樟樹形成綠色林蔭大道，但近日卻陸續出現枯萎及葉片發黃等情況，花蓮市公所現勘發現，部分樹木已遭樟白介殼蟲侵擾、寄生，若未及時處理可能枯死，公所避免蟲害蔓延、危及整排行道樹，已請專業團隊進場修剪與防治，守護地方的重要綠色資產。
花蓮市府前路上種植多年的樟樹相當高大，原本綠意盎然，近日卻被民眾發現出現枯萎、葉片發黃等情形，憂心樹木生病，經通報市公所處理，由農觀課跟專業人員前往會勘，才發現部分樟樹遭樟白介殼蟲寄生。提醒民眾，若發現樟樹葉片異常發黃，或樹皮出現白色小點，可能就是樟白介殼蟲危害的徵兆，應儘速通知公所由專業人員協助處理。
花蓮市公所指出，樟白介殼蟲常躲藏在樟樹樹皮下，以吸食樹液為生，雖然體型微小，但繁殖力極強，形成族群後足以造成危害，不僅讓樟樹出現葉片發黃、脫落、樹勢衰退等症狀，嚴重時更有可能致整株樹木枯死，對城市景觀與生態環境產生影響。
專業人員、蓮躍景觀負責人黃文聰說，近期觀察府前路部分樟樹確實受到樟白介殼蟲危害，為避免蟲害惡化，先採取重點式修剪作業，除優先處理受害枝條，另外也投入病蟲害治療，包含「乾枯枝與矯正修剪」，透過移除枯枝、病枝以抑制病蟲擴散，同時改善樹形、提升樹木健康度。
花蓮市長魏嘉彥說，府前路一整排樟樹是市民十分珍惜的綠色資產，近日卻發現部分樹木遭樟白介殼蟲寄生，公所避免蟲害擴大立即啟動處置，先修剪受害較嚴重的樹木，期盼能阻止蟲害向外擴散，公所後續也會持續監測府前路及鄰近區域樹勢變化，視情況安排防治作業。
