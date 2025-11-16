模仿中國外交部措辭發文 吳釗燮嗆霸權還署名「中共垃圾話發言人」

日本首相高市早苗，上週在眾議院的挺台言論，徹底踩碎北京的玻璃心，中國外交部發言人林劍，14日在社群平台發文宣稱，中國愛好和平、重信守義。

國安會秘書長吳釗燮，今（16）天以中共宣傳文本產生器，模仿林劍的圖卡發文表示，中國聲稱愛好和平，但威脅台灣、霸凌菲律賓跟騷擾日本，這是赤裸裸的霸權主義，底下還附註，「中華人民共和國垃圾話發言人」，幽默反擊，讓一票網友笑翻。

責任編輯／蔡尚晉

