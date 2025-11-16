模仿中國外交部發文！ 吳釗燮狠嗆霸權署名「中共垃圾話發言人」
國安會秘書長吳釗燮在社群平台X，模仿中共外交部發文，痛批中國聲稱愛好和平，其實是赤裸裸的霸權主義，威脅台灣、霸凌菲律賓和騷擾日本，還署名「中華人民共和國垃圾話發言人」。
日本首相高市早苗在國會表態，若台灣有事，可能構成日本「存亡危機事態」，引發中共強烈不滿。中共外交部發言人林劍透過社群媒體發文，製作圖卡強調中國愛好和平、重信守義，但在事關中國國家主權和領土完整核心利益的大是大非問題上，絕不會有任何妥協退讓，任何人都不要幻想讓中國吞下損害自身利益的苦果。
吳釗燮今天（16日）以AI模擬器，模仿林劍的圖卡發文，表示中國聲稱愛好和平，但威脅台灣、霸凌菲律賓、騷擾日本，「是赤裸裸的霸權主義」；圖卡的下方還署名「中華人民共和國垃圾話發言人」。
