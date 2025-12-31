模仿北車無差別攻擊 桃園男稱「想扮小丑殺人」遭收押火速起訴

劉姓男子近日在網路上發文，聲稱自己想扮成小丑殺人，遭檢方聲押獲准，並於31日火速起訴。（圖／翻攝畫面）

台北車站近日發生無殺別攻擊案件導致人心惶惶，桃園市無業的劉姓男子明知此事造成大眾對社會治安恐慌，竟於22日晚間7時許，在社群網站上聲稱自己想模仿無差別攻擊兇手，更稱「想打扮成小丑殺人」，遭檢警逮捕並聲押獲准，新北地檢署31日偵結，依恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪提起公訴。

據了解，劉男平時沒有工作、遊手好閒，他22日晚間7時許，透過手機登入社群軟體DCARD，聲稱自己想模仿隨機攻擊兇手，並表示「我很想打扮成小丑殺人，到現在只要心情不好就想殺人」等文字，讓讀者更加恐慌並通報檢警。

警方獲報後展開調查，在貼文後12小時內將劉男拘提到案，檢方認為劉男言論以加害公眾及DCARD上見聞者生命、身體安全之方式，使DCARD上見聞者心生畏懼，並對社會大眾為恐嚇行為，致生危害於公安及見聞者生命、身體安全。

檢察官訊問後，認為劉涉犯刑法第151 條恐嚇公眾、第 305 條恐嚇危害安全等罪，罪嫌重大且有反覆實施同一犯罪之虞，為避免危害擴大，認有羈押之必要，向法院聲請羈押獲准，並於31日偵結，對劉男提起公訴。

新北地檢署呼籲民眾應保持冷靜及理性，不論動機為何，於網路上任意散布恐懼言論均屬不法行為，對於危害公眾安全之暴力犯罪，檢方將持續秉持從嚴從速原則偵辦，以守護民眾安全。

