模仿卻刻意修正？高大成點張文與鄭捷「關鍵差異」

27歲嫌犯張文犯下北車、中山站隨機殺人案震驚社會，外界關注是否為「模仿犯」再起。法醫高大成分析指出，張文犯案手法與2014年北捷隨機殺人案的鄭捷高度相似，但並非照本宣科，而是刻意「修正」模式，至於張文最後墜樓身亡究竟是意外失足還是畏罪輕生，高大成直言，關鍵在於「頭著地還是腳著地」，將成為釐清真相的重要線索。

根據《三立新聞網〉報導，法醫高大成分析指出，張文的犯案手法與2014年北捷隨機殺人案的鄭捷高度相似，但可看出他在行兇策略上「有模仿，也有修正」。高大成指出，張文同樣採取「製造恐慌後再下手」的模式，事前準備煙霧彈甚至汽油彈，並在犯案前燒毀租屋處，疑似有滅證意圖，顯示整起行動並非臨時起意。不過，與鄭捷選擇在封閉的捷運車廂內行兇、等同自斷退路不同，張文刻意將犯案地點選在北車通道及中山站外等相對開放空間，研判是為了在行兇後仍保有逃跑的可能性，這正是他對鄭捷模式所做的「修正」。

在攻擊方式上，高大成也分析，張文下手位置集中在頸部與胸部，屬於直接致命的刺擊，而非一般情緒性揮砍，殺意明確；部分死者的心臟或頸動脈遭刺破，前者手術難度極高，後者則可能因大量失血迅速休克，顯示其目標並非單純傷人，而是奪命。至於張文最後墜樓身亡，是意外失足還是畏罪輕生，高大成指出，關鍵在於「著地方式」。他說明，若是為了逃跑，通常會是「腳著地」，即使下半身骨折，仍可能有逃生機會；若是畏罪輕生，則多為「頭部著地」，因此張文實際的墜樓姿勢與受傷部位，將成為判斷其死亡性質的重要依據。





高大成也強調，目前最關鍵的仍是釐清張文的行兇動機，這類「孤狼式犯罪」具有高度不可預測性，已成為未來公共安全的一大課題。警方初步破解張文雲端硬碟中的「作案計畫書」也顯示，他確實刻意模仿當年鄭捷的犯案模式，且搜尋紀錄中頻繁瀏覽鄭捷相關新聞，甚至帶有近似崇拜的傾向，整體研判模仿犯的可能性極高。

