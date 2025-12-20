模仿張文網嗆「台中新光三越」目標50人 IP位址曝光警方已鎖定

有網友揚言下一個目標是台中新光三越，警方獲報加強巡邏並追查IP位址。（警方提供）

嫌犯張文昨（19日）在捷運台北車站和中山站隨機殺人釀4死，雖然各地警方加強維安工作，但傳出疑似模仿效應，今日上午再傳有人在社群聲稱「張文是我兄弟」，揚言下一個地點台中新光三越，目標50人。台中警方不敢大意，追查網友IP位址，發現來自柬埔寨，並派出警力在百貨及周邊巡邏。

就在北捷隨機殺人造成社會恐慌之際，有不明人士上午10點19分在IG留言，內容寫到「大家好，張文是我兄弟，謝謝張文殺了那麼多人。」該名人士嗆聲，下一個地點是台中新光三越，且目標要達到50人。

台中市警方獲報之後高度警戒，第六警分局表示，第一時間調閱該留言網路協定位址，確認是來自柬埔寨的境外IP。第六分局進一步指出，已與百貨館方聯繫啟動應變機制，同時強化館內、外安全管理措施，並派遣警力加強周邊巡守與警戒，確保現場秩序與民眾安全。

警方指出，西屯區轄內交通節點密集，除捷運綠線各站、客運轉運據點，還有多家大型百貨，已增派警力在以上各交通節點、人潮密集處所提升巡邏密度，即時應變。

警方強調，如在網路散布危害公眾安全之訊息，可能觸犯《刑法》第151條以加害生命、身體、財產之事恐嚇公眾，致生危害於公安者，可處2年以下有期徒刑。

