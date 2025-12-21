模仿張文「蹲下丟煙霧彈」還拍片！雞肉店員工遭炎上 店家道歉了

記者蔣季容／台北報導

雞肉店員工模仿張文遭到炎上。（圖／翻攝自TikTok）

27歲男子張文19日在捷運台北車站及中山站周邊犯下隨機砍人案，釀成4死（含張文）11傷悲劇，引發人心惶惶，民眾擔憂後續將出現模仿效應。然而卻有民眾在高鐵月台故意從袋子裡拿出寶特瓶丟擲，並拍下影片PO網寫道「高鐵沒煙霧彈」，引發眾怒。該男子身份遭起底，是「黃媽媽私房雞肉」的員工，而店家也緊急出面道歉。

一名男子在高鐵月台故意蹲下，並從袋子裡拿出寶特瓶丟擲，製造聲響，整段內容被他錄製成影片並PO到TikTok。男子還在影片寫下「高鐵沒煙霧彈」、「搞笑視頻」、「生活Vlog」等語。

畫面曝光後引發熱議，網友紛紛痛批「真糟糕，怎麼把這麼令人痛心的事，當做好玩」、「全台灣人都有PTSD了他還開這種玩笑」、「社會發生重大傷亡時不要拿這種事件來模仿，無知當有趣」。

有網友起底該名男子是「黃媽媽私房雞肉」的員工，對此，黃媽媽私房雞肉今（21）日也發表聲明，指出爭議影片中的人物為公司員工，並非黃媽媽私房雞肉的品牌負責人（老闆）。該員工過去曾因應行銷企劃需求，於官方產品介紹影片中飾演老闆角色，此僅為影片腳本與人設，並非事實。

黃媽媽私房雞肉表示，該員工之爭議影片係由該名員工於其「私人抖音帳號」自行拍攝並上傳，絕非由公司官方帳號發布。然因前述的「角色扮演」因素，導致界線模糊，讓大眾誤以為這是公司默許的行為。對此，公司承認在員工社群行為規範與管理上確有嚴重疏失，責任責無旁貸。

黃媽媽私房雞肉強調，任何針對暴力事件的模仿、戲謔或玩笑，皆踩踏了道德底線。該品牌對此類行為採取「零容忍」態度，不做任何辯解，唯有深切反省。相關爭議影片已全面刪除，至於該名涉事員工已即刻解除職務，不再任職於該公司。

不良行為，請勿模仿！

