模仿恐嚇全觸法！又有貼文''12/31北投砍百人'' 警查IP在越南

社會中心／綜合報導

北捷中山站19號發生隨機攻擊事件，造成嚴重死傷，卻引發模仿效應，有網友揚言要攻擊高雄車站，現在北投、新莊、三峽也陸續爆出有網友貼文預告「12月31日會在北投砍死100人」、甚至還有男大生發IG限動說「中山砍人不揪」等，在網路散布謠言，造成恐慌，現在已經被警察抓到，帶回偵辦，最後依''恐嚇公眾罪函送法辦''。

戴上手銬，光頭男子被警方帶走，北捷中山站19號才發生恐怖攻擊事件，造成嚴重死傷，這名男子卻在網路散布不實謠言。

在中科上班的43歲張姓男子，在Threads上PO文說，「原計畫5點到7時進行大規模隨機殺人事件」、「中山站站外煙霧彈」等散播不實謠言，被民眾檢舉，最後警方上門逮人。





網路散布不實謠言全觸法！警察逮到人 （圖／民視新聞）

新北三峽警分局分局長許再周表示，「有民眾在社群平台發布恐嚇危安之不實信息，經積極蒐證、報請檢察官指揮，持拘票於今日9時30分，在台中市查獲張姓犯嫌到案，全案偵訊之後，將依刑法恐嚇維安罪嫌，移送地檢署偵辦」。





網路散布謠言不只這一樁，一名19歲彭姓男大生發IG限動說「中山砍人不揪」，現在已經被新莊警分局抓到，帶回偵辦，雖然男大生發文道歉，但最後仍依''恐嚇公眾罪''被函送法辦，另外，還有網友貼文預告「12月31日會在北投砍死100人，不見不散」，北市府全力追查。





模仿北捷恐嚇全觸法！北市府全力追查 （圖／民視新聞）

台北市長蔣萬安指出，「目前我們已經查到三則對於北投恐嚇事件的IP是在境外，所以這個部分我們也會持續加強相關區域的維安，包括北投地區等人潮眾多的場域，我們都會提高戒備」。





同樣嚴加戒備的，還有高雄市政府，因為在台北爆出恐怖攻擊事件後，有網友發文說，「下一個地點是高雄車站」，但IP來自越南，雖然沒找到人，警方卻意外發現，有一名陳姓男大生用假人頭帳號到處轉貼PO文，製造恐慌，最後被逮。

模仿北捷恐嚇全觸法！警方全力追查 （圖／民視新聞）

橋頭地檢署襄閱主任檢察官顏郁山表示，「12月20日執行搜索後，拘提被告陳某到案，訊問後認犯罪嫌疑重大，諭知交保新台幣5萬元」。





警方在高雄車站戒備 （圖／民視新聞）

車站旅客說，「我覺得這個行為很不可取，因為你會引起公共恐慌」；另一名旅客則說，「會擔心，我覺得我們就是要加強那些警力，他們好像在學外國那種恐怖襲擊一樣」。





從北到南，接連爆出網路恐怖貼文，讓民眾覺得心驚驚，就怕北捷模仿效應真的發生，也讓警方繃緊神經。

