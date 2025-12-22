模仿效應蔓延南部！2人交保 揚言炸小港機場者聲押

北捷張文隨機殺人案的模仿效應持續發酵。圖為張文偽裝成路人離去。翻攝Threads@cheetah.333594

北捷張文隨機殺人案釀4死11傷慘劇，恐怖的模仿效應持續發酵。高雄一名蘇姓男子在臉書貼文宣稱「犯案者都是我的人」，更密謀發起「鳳山行動」要炸掉高雄小港機場。航空警察局今（22日）拘提蘇男到案，高雄地檢署檢察官廖期弘晚間複訊後向法院聲請羈押蘇男。這是南部地區第三起檢方強制處分的公共恐嚇案。

截至22日晚間為止，南部地區共發生三起模仿恐嚇案，高雄兩起、台南一起。台南22歲彭姓女子宣稱「算出」高鐵南下833次列車第7車廂會爆炸，結果是烏龍一場，台南地檢署諭知3萬元具保。

高雄某大學電機系的陳男轉貼境外貼文「張文是他的好兄弟，本月25日晚間在高雄車站做大事」，檢方諭知5萬元交保。至於高雄鳳山蘇男則因揚言要炸掉小港機場，雄檢向法官聲請羈押。

據了解，蘇姓男子21日在臉書公然轉貼相關新聞，甚至發表「張文、鄭捷等人都是我成立的專案小組」、「犯案者都是我的人」等不寒而慄的言論。蘇男更猖狂預告，原定執行炸掉小港機場的任務，現改為 1 月 26 日的「鳳山行動」，目標鎖定鳳山新城，更挑釁表示內容將有所不同。

航警局接獲情資後如臨大敵，迅速掌握蘇男身分並報請高雄地檢署指揮偵辦。調查發現，蘇男過去已有恐嚇公眾安全的前科，目前檢警正全力釐清他是單純跟風、精神狀況不佳，還是已進入實際著手犯案的階段。

此外，針對另一起網友威脅於 12 月 25 日攻擊高雄車站的事件，蘇男亦聲稱對方是他的人，但檢警查出該 IP 來自越南，並已將一名轉發訊息的大學生以 5 萬元交保，強調將秉持「依法從嚴、從速」原則處理。

面對近期接連爆發的公眾安全威脅，高檢署檢察長張斗輝今日正式將此類案件定調為「反恐事件」。高檢署指示，全國各地檢署應由「防範恐怖攻擊應變小組」檢察官統一指揮，務必於第一時間啟動強制作為，以強力遏止模仿犯與恐懼情緒在社會蔓延。

