模仿效應？北捷恐攻事件同時 高雄小港深夜也遭扔煙霧彈

即時中心／林耿郁報導

台北捷運昨（19）日發生隨機持刀與丟擲煙霧彈傷人事件，引發社會高度震動。沒想到今（20）天凌晨，高雄小港也出現不明人士，疑似朝馬路丟擲訊號彈，造成有臭味的煙霧四處瀰漫。

模仿效應？北捷恐攻犯張文，昨天連續在多處縱火、丟擲煙霧彈後持刀傷人，造成4死、多人輕重傷，暴行震驚海內外；沒想到今天凌晨，高雄小港的馬路上，竟也出現不明煙霧，疑似遭人投擲煙霧彈。

一位民眾在threads上貼出一段影片，小港區營口路馬路上，路上出現大量有臭味的煙霧，並且路口還有消防車閃燈待命。

警方初步調查，有人丟擲漁船用的訊號彈，目前已經在調閱監視器以追緝嫌犯，並釐清相關動機。

對於這名網友騎車衝進煙霧的行徑，大量網友疾呼不可，畢竟沒人知道煙霧的成分為何，「如果是高濃度毒化氣體，會直接倒地GG；掉頭就對了，保重身體。」

也有網友回憶起2014年高雄氣爆事件，「我不希望我明天睡醒的時候再看到氣爆新聞喔」，引發民眾陷入恐慌。

對此，高市府消防局回應，凌晨0時54分獲報戶外冒煙，前往現場查看，未發現氣體外洩，現場交由員警處理。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

