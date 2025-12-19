模仿效應？北捷隨機殺人釀4死5傷…網友發文恐嚇：12/25整治高雄車站

記者吳泊萱／綜合報導

今日（19日）傍晚5時許，捷運台北車站、中山站接連發生恐怖攻擊，凶嫌27歲張文扔擲煙霧彈、汽油彈後，持刀隨機殺人，隨後畏罪墜樓身亡，釀4死5傷。不料案件還在偵辦中，網路上又出現恐嚇貼文，一名網友自稱與張文熟識，揚言要「接續未完成任務」，並點名下一個目標是高雄車站，引發社會恐慌。

北捷發生隨機殺人案，釀4死5傷，竟有網友發恐嚇貼文，點名要在高雄車站犯案。（圖／翻攝自Threads）

自稱Gary Hopkins的一名網友在Threads社群PO文，表示北捷事件的主角張文是他兄弟，他們是一個組織，今日張文未完成的任務，「他會繼續接下去」，並點名下一個地點是高雄車站，文章曝光後引發社會恐慌。

對此，鐵路警察局高雄分局表示，已由科偵人員與相關友軍共同偵查中，要揪出發文者身分。高雄市長陳其邁也在稍早前表示，已要求警方全面提升場站警戒，包括捷運、輕軌及各大交通樞紐，都會加派警力巡邏，強化聯防及網路巡查，確保可疑狀況能迅速通報警方處理，以防止模仿效應及保障市民安全。

