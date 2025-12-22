模仿效應？台南驚見「忍者背武士刀」 鄰居曝在地名人

台北車站附近近日發生隨機攻擊事件，造成4人死亡（含嫌犯）、11人受傷，震驚全台。為了加強社會安全，台南警方在21日的巡邏中查獲一名身著忍者裝扮的李姓男子，他背後背著一把武士刀造型的道具，因此遭到警方攔查。經過確認後，警方表示該道具並無殺傷力，李男隨後被放行。

由於近期台北才發生隨機攻擊事件，台南警方近日針對大型活動及人潮聚集地點加強維安，21日執行「2025糖果森林海安聖誕日」勤務時，發現一名身穿忍者裝的男子疑似背著刀具，警方立即上前攔查，經確認後，該刀具僅為無殺傷力的道具，隨後將男子放行。

這名男子李先生，22日接受媒體訪問時表示，自己熱愛cosplay，冬天喜歡扮成忍者，夏天則裝扮成藍波，這樣的造型已經多年，鄰里居民對他都非常熟悉，「看到我還會找我拍照呢！」他解釋，當天背的刀具是用廢棄鋤頭的木棍製成的武士刀造型道具，完全沒有危險性。

鄰居汪女士也透露，李先生經常以這樣的裝扮騎腳踏車在社區內穿梭，大家都認識他，甚至需要幫忙時喊他一聲「藍波」，他都會熱心相助，為人友善且孝順，從未騷擾或攻擊他人。

警方最後提醒民眾，參加活動時切勿攜帶危險物品，以免引起不必要的誤會或觸法，讓我們共同維護公共安全！

