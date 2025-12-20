模仿效應？捷運三民高中站男子高喊有槍遭警壓制送辦

（記者陳志仁／新北報導）台北捷運台北車站與中山站周邊於19日發生造成4死、11傷的重大社會事件，引發高度關注；豈料，新北市蘆洲區捷運三民高中站外，今（20）日上午又發生一起疑似模仿的案件，一名男子在捷運站出口高喊「我有槍」，引發現場民眾不安，所幸警方即時處置，未釀成更大危害。

圖／邱姓男子在捷運站出口外大聲吼叫「我有槍」，並朝二號出口的方向移動。（蘆洲分局提供）

新北市政府警察局蘆洲分局指出，轄下蘆洲派出所警員於今日上午10時至12時執行巡邏勤務時，行經三民路捷運三民高中站的一號出口外，發現邱姓男子（35歲）情緒激動，在捷運站出口外大聲吼叫「我有槍」，並朝二號出口的方向移動。

圖／蘆洲分局表示，近期已加強捷運站的周邊安全維護。（蘆洲警園臉書）

蘆洲分局表示，近期已加強捷運站的周邊安全維護，為避免引發民眾恐慌及危害公共安全，員警立即上前實施盤查；不料盤查過程中，邱男拒不配合，情緒失控，甚至作勢攻擊員警的情形，警方遂依法將其壓制逮捕，逮捕過程中，邱男造成一名員警的手部受傷，隨即送往三重醫院治療，所幸傷勢無大礙。

蘆洲分局補充，經查現場並未發現槍枝或其他危險物品，邱男涉嫌恐嚇公眾及妨害公務等罪嫌，警詢後已移送新北地檢署偵辦，並建請檢方聲請羈押；警方也呼籲，民眾切勿以言語或行為製造恐慌，相關違法的行為將依法嚴辦，以維護公共安全與社會秩序。

