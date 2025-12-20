模仿效應！捷運站外高喊「我有槍」搶警棍害1警受傷 35歲男遭逮捕送辦

台北恐攻出現模仿效應，邱姓男子在捷運站外高喊我有槍，立刻被逮捕送辦。（圖／報系資料照）

台北市19日下午發生恐怖攻擊，導致4死11傷悲劇，又引發模仿效應，35歲邱姓男子20日在三民高中捷運站外高喊「我有槍」，還搶奪趕來員警警棍，導致1警受傷，邱男則已被逮捕送辦，相關案情仍須釐清。

蘆洲所警員陳志瑋、鄭明珠於10時至12時擔服巡邏勤務，上午10時許行經三民路捷運站出口外，發現邱男於捷運站出口外大聲吼叫「我有槍」，並朝三民高中捷運站二號出口方向移動。考量近期北捷恐攻事件，恐引發民眾恐慌並危害公共安全，員警遂立即上前實施盤查。

盤查過程中，邱嫌情緒激動、拒不配合，員警遂持警棍警戒並要求配合，惟邱嫌突伸手搶奪員警警棍，員警當場依法將其逮捕，全案依法偵辦，陳員於逮捕過程受有左手肘挫傷及右手掌撕裂傷，已送醫，分局派員到場慰問，犯嫌則被依恐嚇公眾、妨害公務送辦，警方並建請聲押。

