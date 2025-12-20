模仿效應? 新北男喊"我有槍" 衝出捷運站襲警遭壓制

生活中心／綜合報導

昨天北捷發生無差別攻擊事件，導致4死11傷的悲劇，沒想到今天又有一名男子，在三民高中捷運站外高喊「我有槍」，被巡邏員警看見當場壓制，沒有造成任何人員傷亡，不過現在竟有不肖人士，在網路上自稱是張文兄弟，似乎是惡意模仿，要引發社會恐慌，對此，行政院長卓榮泰受訪時表達強力譴責。

身穿藍色上衣的男子，在捷運出口徘徊，更對路人大喊我有槍，恰巧被巡邏的員警撞見，當場壓制。

邱姓男子情緒激動，不願意配合，與員警扭打成一團，甚至還搶走警棍，試圖攻擊警方，上午10點40分，捷運三民高中站，35歲的邱姓男子在1號出口外大吼「我有槍」，並朝馬路對面的2號出口方向移動，引發民眾恐慌，畢竟前一天，北捷才發生無差別攻擊事件。

蘆洲派出所員警 陳志瑋：「那個地方人潮眾多，因為警方害怕民眾遭遇不測，所以就立即上前盤查，盤查的過程中，該名男子拒不配合，並且有想要搶奪警械的行為，因此員警馬上以辣椒水對其制伏。」

執勤的陳姓員警，在壓制過程中，右手肘挫傷及左手掌撕裂傷，，而經過調查邱姓男子，沒有工作，平常有母親照顧，是衛生局列管個案，警方訊後依涉犯恐嚇公眾、妨害公務罪嫌，移送新北地檢署偵辦，不過現在大家最擔心有模仿效應！

網友在threads上發文，自稱張文是他的兄弟，更表示會持續他未完成的任務，揚言鎖定高雄車站，但令人毛骨悚然的是，第二天又有自稱張文兄弟的網友，點名人潮聚集的台中新光三越，更讓大家人心惶惶，行政院長卓榮泰，也發出嚴厲譴責。





行政院長 卓榮泰：「在網路上肆意傳播，這種惡意的傳話，從昨天我們就開始，透過各種警方的系統，在全力的追查，我們希望找出這個IP，這個行為人，我們一定要讓他變成，社會要公懲的一個對象。」

目前初步發現五個IP位址，分別在越南及柬埔寨，不排除是有心人士利用VPN跳板技術刻意隱匿身分。現在還有網友擔心呼籲，別去跨年，不過101董事長賈永婕則回應，相信政府維安。

