模仿效應？男捷運站喊「我有槍」 下秒衝出口遭警壓制

台北車站和捷運中山站外，昨(19)日發生隨機傷人案，現在又傳出驚悚插曲，一名35歲邱姓男子，在捷運三民高中站一號出口外，高喊我有槍，隨後快步往二號出口方向移動，行徑引發民眾恐慌，警方不敢大意，立即上前盤查，過程男子不配合，導致一名員警手部受傷，還好沒有大礙，目前全案依法偵辦，要來釐清男子犯案動機。

員警說：「後退後退後退，趴下，趴下，幹什麼。」穿著深藍色外套的男子，情緒相當激動，員警要他後退，他不但不理會，手一邊指著員警一邊大聲回話，眼看男子情緒越來越失控，員警抓準時機立刻撲上前，將人壓制在地，誇張行徑，就發生在今(20)日早上10點多，新北市蘆洲，被壓制的是一名35歲邱姓男子，當時他在三民高中捷運出口外，大聲吼叫說自己有槍，接著朝捷運站二號出口方向移動，由於北捷昨日才發生重大攻擊事件，警方不敢大意，持警棍警戒要求男子配合盤查，過程中，男子甚至作勢要攻擊員警，導致一名員警左手肘挫傷、右手掌撕裂傷，還好沒有生命危險。

蘆洲分局蘆洲派出所警員陳志瑋說：「我們在扭打的時候，他趁隙想要把我的警棍抽走，他一抽走之後我就馬上拔辣椒水對他進行壓制。」警方上緊發條維護公共安全，對於任何威脅言行不敢輕忽，就怕北捷攻擊事件再次上演，目前全案依恐嚇公眾、妨害公務等罪嫌，移送新北地檢署偵辦，要來釐清男子犯案動機，是否涉及其他不法行為。

