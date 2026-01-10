模仿曹西平被本人暖送紅皮衣！陳漢典懷念：他是永遠的偶像

陳漢典懷念前輩曹西平。（林奕如攝）

資深藝人曹西平去年12月29日深夜猝逝於住處，享壽66歲，10日靈堂開放供粉絲弔唁。陳漢典過去在節目上與曹西平有許多互動，他10日主持Netflix《黑白大廚2》台版無限料理地獄活動，提到前輩曹西平語氣感傷，「我們都非常懷念曹大哥，他也很照顧我，也會告訴我怎樣去配合，」

陳漢典透露，剛出道時模仿曹西平唱歌，曹西平非常大器，直接在節目《康熙來了》送他一件紅皮衣外套，「他說這樣子模仿比較像，我都歷歷在目。」是否有被曹西平罵過？陳漢典立刻點頭：「一定，那就是效果，我們都互相罵來罵去，他就是天生藝人、永遠的偶像，留在我心中。」

曹西平在《康熙來了》送陳漢典紅皮衣。（翻攝曹西平粉絲愛團臉書）

曹西平靈堂於1月10日至26日下午2至5點在冬瓜行旅板橋會館開放弔唁，陳漢典也說，如果時間方便的話，一定會過去致意，「懷念跟曹大哥在舞台上表演的時光，非常謝謝他留下這麼好的表演給大家。」

