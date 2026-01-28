模仿爬101亂象 網紅曝關鍵：Alex的輕鬆寫意，隨意都可複製？

記者李鴻典／台北報導

別人可以我也行？網紅鬼才阿水今（28）天撰文指出，Alex成功徒手攀登上101之後，突然湧現一批人，有各種吹噓攀登上101不難，他也能夠輕鬆達成的，也有在外圍趁著警衛不注意時就試圖從外牆攀上去的。

搶當霍諾德，民眾跟風爬台北101窗框疑遭扳歪。

Alex的輕鬆寫意，真的是隨意都可複製的嗎？

鬼才阿水說，先講Alex在這次的成功之前做了哪些事情，光是事前的繩索攀登研究路線，體能鍛鍊，攀岩技巧的磨練，甚至如何在應對各種天氣、氣候等準備完整的備案，這一切的一切，都絕非一時興起，更像是做足各種準備與演練後，而他清楚知道自己能夠達成。

「台上十分鐘，台下十年功」大家早已耳熟能詳。

鬼才阿水提到，這讓他想到投資市場中的常態，每當市場出現少年幣神，或有人靠嚕空投獲利上千萬，這時馬上就有人在完全沒有任何經驗、準備、甚至只想靠著複製別人襙露，就想能夠輕鬆獲利的，而且人數還不少。

反而，你要他先好好累積基本功，從頭開始學習，他們會覺得乏味，浪費時間，甚至還會質疑跟他講的人是別有所圖，最終就是胡亂栽在市場上。

鬼才阿水也表示，自己到了這個年紀，最深有感觸的，就是那些你看來輕鬆寫意的成功，可能背後都付出龐大的付出，千錘百鍊而成的結果。

