模仿犯亂象四起！網友放話「下一個台中新光三越」揚言殺50人 警追IP在這裡

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

27歲張文昨（19）日先後在捷運台北車站和中山商圈丟擲多顆煙霧彈，並持長刀隨機砍殺民眾，釀成4人死亡、11人受傷。在案發後，竟有不少匿名帳號在社群發文揚言要接續犯案，包括一名網友恐嚇「張文是我兄弟，我會更加努力殺死更多人，下一個目標台中新光三越，目標50個人」，引發民眾高度關注。台中警方獲報後針對帳號IP展開追查，確認該位置在境外柬埔寨；不過仍為保險起見，加派警力至台中新光三越旁巡邏，並連繫該百貨，確保現場民眾安危。

27歲張文昨日先後在捷運台北車站和中山商圈丟擲多顆煙霧彈，並持長刀隨機砍殺民眾，最終墜樓身亡，釀成4人死亡、11人受傷。（圖／網友＠cianchag授權）

台中市第六分警分局在今日上午10時19分許接獲通報，有民眾在IG發現，一名匿名網友留言自稱是昨日北車、中山恐攻的嫌犯張文的兄弟，更放話下一個地點將挑在台中，「感謝張文殺了那麼多人，我會更加努力殺死更多人，下一個地點台中新光三越，目標50個人，敬請期待」。

經警方追查該留言的網路協定位置，確認為境外IP（柬埔寨）；不過為確保民眾安危，警方仍聯繫該百貨，啟動應變機制，強化館內外安全管理措施，並加派警力巡守，強化周邊警戒。

第六分局強調，警方將持續採取滾動式檢討，強化各項維安作為，也提醒如在網路散布危害公眾安全之訊息，觸犯《刑法》第151條「以加害生命、身體、財產之事恐嚇公眾，致生危害於公安者，處二年以下有期徒刑」；呼籲民眾如發現可疑人事物，請立即撥打110報案，並保持適當距離，共同維護公共安全。



