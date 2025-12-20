模仿犯嗆「血洗台中新光三越」目標50人 春風痛心發聲籲粉絲做「1事」

娛樂中心／程正邦報導

玖壹壹成員春風是台中在地代表人物，十分關注北市無差別殺人案。（圖／翻攝自DR.T達特踢 A.K.A. 看你老師YouTube）

台北捷運「12/19血色驚魂」的硝煙尚未散去，4死11傷的慘痛代價已讓全台社會神經緊繃至極限。然而，在眾人哀悼之際，網路暗處竟出現了令人齒冷的「模仿犯預告」。一名身分不明的網友在社群平台公開叫囂，直指下一個殺戮目標將是「台中新光三越」，並狂言目標要讓50人受害。這番言論瞬間點燃大眾怒火，台中出身的本土天團「玖壹壹」成員春風更是難掩沉痛，發聲力挺家鄉，呼籲大眾在黑暗時刻更要展現勇氣。

從悲劇到恐嚇：社會安全網的次生災難

就在嫌犯張文於台北捷運與誠品南西店犯下滔天大罪、墜樓身亡不到24小時，網路竟出現了惡意的恐嚇言論。該名網友在社群平台Threads以輕佻且冷血的口吻，聲稱要模仿張文的行徑，並將目標鎖定在人潮最密集的台中新光三越百貨。這種在社會創傷口上灑鹽的行為，迅速引發全民公憤，也讓台中的治安層級瞬間拉至最高。

模仿犯惡徒嗆「血洗台中新光三越」，春風痛心發聲：相信台中人的勇氣。（圖／翻攝自春風Threads）

身為台中在地代表人物的玖壹壹成員春風，在得知此消息後，透過社群平台感性發文，字裡行間流露出對家鄉的深厚情感。他表示自己與朋友聊起這起慘案時，內心感到極度的不捨與困惑，直言：「這社會到底怎麼了？」春風透露，他認識的台中親友們，多多少少都有經歷過面對這種「神經人」的經驗。

春風呼籲粉絲：「如果萬一有一天不幸遇到，只剩你們有那種勇氣面對他，我也相信你們一定非常願意，為社會上盡一份心力，保護大家，大家一定要出門平安嘿。」這種屬於台中人的堅韌與正義感，是他對抗網路負能量最強有力的回應，網友也紛紛提醒春風自己也要注意出入安全。

春風和郭書瑤大方認愛，透過社群媒體放閃。（圖／翻攝自郭書瑤IG）

跨境追蹤：柬埔寨IP背後的卑劣挑釁

面對如此囂張的公眾恐嚇，台中警方不敢有絲毫怠慢。台中市第六警分局在獲報後第一時間展開數位鑑識，迅速鎖定該留言的原始IP位址。令人意外的是，該訊號竟然來自「柬埔寨」。警方研判，這可能是躲在境外的犯罪份子或惡作劇者利用匿名性發動的心理戰，意圖趁亂製造群眾恐慌。

即便訊號來自境外，警方仍不敢掉以輕心。台中市警方已正式聯手刑事局進行跨境協查，並對外嚴正宣告：網路並非法外之地，任何散布恐嚇言論的行為都將面臨法律追訴。這種利用社會慘案製造動盪的行為，已嚴重觸犯公眾安寧。

台中第六警分局加強警力駐守台中新光三越維安。（圖／翻攝畫面）

防禦堡壘：新光三越緊急強化維安計畫

針對針對性的恐嚇威脅，新光三越台中中港店也迅速做出應變。館方已啟動最高等級的應變機制，不僅強化了各大出入口的安全維護，更大幅提高了保全人員與安管團隊的巡邏密度。新光三越官方強調，目前已要求第一線同仁加強留意周遭環境的任何異狀，並與警方維持24小時不間斷的聯繫窗口。

