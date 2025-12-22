模仿犯恐嚇訊息頻傳 劉世芳：年前137場活動維安升級、動員上萬警民

兇嫌張文於19日在台北車站、中山發動隨機攻擊，造成4死11傷的慘劇，外界關注是否與境外勢力相關，同時，網路上也出現多起「模仿犯」發文恐嚇，造成民眾恐慌。對此，內政部長劉世芳今（22）日表示，到目前為止認為與國外或境外「比較沒有相關」；至於模仿犯的恐嚇訊息，劉世芳指出，警方已累計掌握約20則相關訊息，在國內可追查的部分已陸續移送地檢署偵辦，將持續追查、偵辦不會停止。



張文事件發生後，劉世芳表示，警方已針對耶誕、元旦到農曆年前的大型活動加強維安，包含交通場站、傳統市集及跨年晚會等，預計約137場；目前規劃動員警力約1萬1000多人、民力約7000人，以提高見警率。她也呼籲公私協力，若遇相關狀況應立即通報警方。

針對台北市府提出未來若遇類似狀況，希望研議發送「細胞簡訊」，劉世芳說，仍需要研議。她指出，現行細胞簡訊多用於疏散撤離等情境，若要運用於其他情境，必須先把發送條件與涵蓋範圍界定清楚；後續將與行政院及相關單位共同討論，依程序辦理。

至於台北市長蔣萬安提出替北車余姓男子申請入祀忠烈祠，劉世芳表示，目前尚未收到申請。她說，據了解余先生是桃園市民，後續可能需要與桃園市政府一同商量，並表示，「蔣萬安市長這樣的提議非常的好」。

另外，警政署長張榮興談到捷運警力與監視器等維安作為時表示，後續會再研討並精進，並著重員警訓練，提升應處效率。他也提到，希望做到「報案快、到場快、處置快」；對於網路上的討論，他表示警察工作是保護民眾安全，也呼籲外界多鼓勵、支持警察。

