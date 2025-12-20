模仿犯接二連三？新北三峽也爆「雙刀怪客」出沒 警到場壓制逮人

即時中心／徐子為報導



民眾在社群爆料指出，有人在新北市三峽區介壽國小附近，雙手都持刀，一路跑到加油站裡面躲起來，引發附近民眾恐慌。對此，警方表示經迅速趕赴現場並成功將持刀人員制服，目前現場已恢復安全。





目擊民眾表示，他雙手持刀，從介壽國小一路走大馬路，跑到加油站躲起來，經警方初步了解，該名男子精神狀況似乎不太穩定，經壓制制伏後，已將他強制送醫。





目擊民眾表示，他雙手持刀，從介壽國小一路走大馬路，跑到加油站躲起來。（圖／截自社群平台Threads）

對此，三峽派出所說明，感謝民眾提供資訊，警方已經迅速趕赴現場並成功將持刀人員制服，目前現場已恢復安全。我們會持續關注此事件，請大家勿過度擔心，有任何狀況歡迎隨時聯絡警方。

