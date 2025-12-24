模仿犯頻傳！狂男社群PO「張文是我哥」嗆要在台中殺千人 遭警火速拘提聲押

即時中心／徐子為報導



北捷北車、中山商圈19日傍晚5時許發生隨機攻擊事件，造成4死11傷。正當全台都風聲鶴唳、草木皆兵之際，台中市羅姓男子在社群PO文稱「張文是我的哥哥，他還沒有完成的遺願我會幫他完成」並揚言將在多處公共場所犯下大規模殺人事件，釀成民眾恐慌，南投地檢署昨（23）天拘提羅男到案，今晚訊後向法院聲請羈押。





南投地檢署說明案情，指出羅男在臉書、抖音等社群平台發動態寫道：「張文是我的哥哥他還沒有完成的遺願我會幫他完成，我會在台中的麥當勞犯下殺人事件，而我要殺50人，台中秀泰影城我要殺500人，最後則是在豐原愛買殺人，殺1000人，這是我的張文哥哥跟我說的，我犯案動機在過年期間會開始犯案我會帶汽油彈，手槍，開山刀，手榴彈等等，我跟張文是同一個組織」等語，其內容刻意與日前北市隨機攻擊事件連結，引發社會高度不安。



媒體《聯合新聞網》報導，南投縣刑警大隊網路巡邏發現相關貼文後，立即通報南投地檢署防範恐怖攻擊應變小組。經專責小組成員研判後，從速指揮南投警局派員蒐證，迅速到台中拘提羅姓男子到案。



檢方今晚訊問後，認羅男涉犯恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌疑重大，且有事實足認有反覆實施同一犯罪之虞，具羈押必要性，向法院聲請羈押。





