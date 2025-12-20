社會中心／綜合報導

凶嫌張文在北車以及中山站犯案，也讓人回想起當年鄭捷隨機殺人案。兩人都挑在人多的地方無差別攻擊，並同樣的「孤狼式」手法行凶，檢警甚至從張文的平板中，找到他的雲端殺人計畫書，發現他不但多次搜尋鄭捷相關文章，還從1月搬到台北車站附近租屋，為了行動，先後謀劃近一年，更多次事先場勘，確切犯案動機則仍待釐清。

凶嫌張文在北市到處縱火後，就跑到台北車站開始他一連串隨機攻擊，還變裝、製造斷點，再到中山商圈殺紅眼。造成包含他在內，4死11傷的悲劇，讓大家回想起11年前的鄭捷殺人事件。北捷殺人犯鄭捷vs.記者（2014）：「鄭捷你做好準備要面對死刑了嗎。」2014年鄭捷在北捷板南線的車廂行凶，當時也是造成4人死亡，另外還有24人受傷，專家也分析，張文就是模仿鄭捷行凶。銘傳大學犯罪防治學系副教授王伯頎：「所挑的地點大概都是跟捷運有關，還有縝密的規劃希望幹一票大的，就是要讓大家注目，那當然這種孤狼式的攻擊，總是要有一些訴求的表達。」

都挑在人多的車站行凶表達不滿，目的就是想引起關注，兩人都20幾歲，和親友關係疏離，有計畫性的單獨犯案，而且沒有特定的被害人。台北市刑警大隊大隊長盧俊宏：「他都是單獨行動，沒有跟任何其他人接觸，這個嫌犯是一個計劃型的一個犯案，都確認著同一個人，目前沒有發現有共犯。」警方破解張文的平板，發現他曾多次搜尋鄭捷的相關文章，而在雲端硬碟中的殺人計畫書裡還發現，身為桃園人的張文1年前就到北車附近租房子，似乎從年初就萌生犯意，還傳出當時他就開始研究製造汽油彈。在租屋處與藏匿旅館，各發現5桶汽油桶及23顆汽油彈，還積極熟悉地形。









警政署長張榮興：「嫌犯是一個有計畫的，隨機的襲擊的事件，12月16號起就在大同中山區活動，也曾經在18號到誠品問，要到頂樓拍攝這個耶誕燈的造景，是依照他的計畫，來做這樣的一個犯罪行為。」張文挑在人多的北捷下手，激進又縝密的殺人計畫，而隨著他畏罪輕生，也只能從過往的生命歷程中，抽絲剝繭，釐清做案動機。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：模仿犯？張文電腦雲端中擬「殺人計畫」 與鄭捷多共通點、多次搜尋鄭捷相關文章

