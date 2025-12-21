模仿犯？新竹驚傳「隨機攻擊」 警證實3人遇襲受傷

即時中心／徐子為報導



今（21）天凌晨新竹縣新豐鄉海岸紅樹林與池和宮附近，驚傳有2名男子駕車「持槍恐嚇、拿鐵棒木棒隨機傷人」，造成多人受傷後逃逸；對此，警方證實，的確有接獲2起報案，現場3人遭襲受傷，目前已掌握犯嫌作案車輛，不過澄清，犯案人並無持槍，但詳細案情則尚待調查。





媒體《自由時報》報導引述LINE社群中的消息指出，「今天凌晨在新竹縣新豐海岸和池和宮不同地點，發生2名年約30至40歲男子，「持槍恐嚇，拿鐵棒、木棒隨機傷人」，已知有3 、4組人受傷；車牌尾數為「8278」賓士車、有改裝排氣管。尚未抓到兇手，最近各自小心吧！」



發文者則回應，已有人前往新豐分駐所報案，截至今下午尚未抓到嫌犯，呼籲民眾外出注意安全。



對此，新竹縣新湖警分局證實，新豐分駐所今凌晨0時30分許獲報，新豐鄉池府路及紅樹林海邊等2件傷害案，立即派員到場處理，經調閱監視畫面追查，目前已掌握特定車號及對象積極查緝依法究辦，同時持續加強該區域巡邏，防制不法。



警方指出，至於網路社群平台流傳「持槍恐嚇」及「3、4組民眾受傷」等情，初步瞭解均非事實，僅1人動手、沒有持槍，確切的案情尚待調查釐清。



警方初步調查，受傷的3名男子為四肢瘀傷，沒有生命危險；他們都說到海邊散心，和朋友聊天，不認識兇手，彼此之間沒有糾紛。







