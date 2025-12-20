模仿發酵？ 網恐嚇下一個「台中新光三越」目標50人

員警也在新光三越及大遠百周邊加強巡視。（圖／東森新聞）





台北隨機攻擊事件後，當晚出現不明帳號留言「下一個地點在高雄火車站」引發關注，沒想到隔天一早又有恐嚇留言，再點名下個地點在台中新光三越、目標50人。警局立刻追查，IP位置是在境外柬埔寨，而適逢假日，新光三越人潮爆滿，逛街民眾也擔憂模仿效應帶來的恐慌。

台中新光三越大門廣場耶誕樹布置，加上快閃活動，周末年輕人來打卡，親子逛街吃飯，人潮相當多，還有美食街也幾乎客滿，要是真的發生隨機恐怖事件，後果難以想像。恐嚇留言也讓逛百貨的民眾多了一層擔憂。

民眾：「就我覺得現在很多會有一種模仿效應，今天有發現比較多的警察有在這附近巡邏，可能網路會引起模仿效應，這也是我們必須要去防範的。」

就怕模仿效應真的發生，新光三越不只大門出入口有保全盯著，各樓層也派樓管巡邏。不過實際走訪百貨內部，卻沒特別看到人員盯場巡視，反倒是民眾自己多加警覺。

民眾：「（走在路上會不會擔心），會啊，時不時就會危險在身邊，（會帶）辣椒水之類的。」

員警也在新光三越及大遠百周邊加強巡視，2人一組配有防彈背心、秘錄器、無線電、警棍、手銬、槍枝，另外也追查到恐嚇帳號IP位置是在柬埔寨。

第六分局副分局長吳大勇：「有關接獲社群平台出現恐嚇的訊息，本分局第一時間也派員追查，積極偵辦確認為境外IP，並與百貨業者啟動應變機制。」

別以為在網路上打幾句話散播恐嚇訊息，沒有法律責任，實際上已經觸犯《刑法》恐嚇罪，最重可判兩年以下有期徒刑。

