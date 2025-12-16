模仿知名人物挨告？ 律師：不造假.妨害名譽.商業用途

台北市 / 綜合報導

其實許多藝人和諧星，都模仿過政治人物，像是郭子乾，就模仿過柯文哲、韓國瑜，邰智源在金鐘獎頒獎典禮上，也因為模仿王世堅，成為熱門的話題，究竟這條模仿的界線在哪？有律師說明，不捏造事實、不妨害對方名譽，也不能作為商業用途，掌握這三個重點，就可以避免後續挨告的風險。

戴上眼鏡穿上招牌米色外套，一轉身臉上的神情跟言語，跟民眾黨前主席柯文哲相當神似，模仿的驚豔程度，讓現場主持人跟來賓都笑翻了，他是國內知名藝人郭子乾，模仿功力讓許多人都大讚，不只學柯文哲，連立法院長韓國瑜都成為他的模仿對象。

廣告 廣告

不過不只郭子乾會模仿政治人物，邰智源也在今年的金鐘獎的頒獎典禮上，把頭髮放下，瞬間秒變成立法委員王世堅，還有過去曾在節目上，模仿已故作家李敖的唐從聖，以及模仿監察院長陳菊的白雲，掌握到人物的特色精髓，藝人們模仿到極致，總是能帶給觀眾笑聲，但他們都不會超越模仿的界線因而觸法，重點就在於沒有捏造不實事實，讓觀眾們混淆。

在中國也有網紅因為長相神似女藝人林心如，因此在抖音平台上模仿起電視劇還珠格格內的角色紫薇，擁有超過200萬名粉絲，但後來因為擔心觸碰法律問題，她不再模仿紫薇，要如何踩穩這條模仿的界線，律師強調，不捏造事實，不妨害對方名譽，也不能模仿對方作為商業用途，保持這三個重點，才不會侵害人物的名譽權或人格權，降低後續挨告的風險。

原始連結







更多華視新聞報導

大S流感病逝 中國網紅「中S」長相激似 宣布不再模仿

口音到神情整組複製！ 中國重慶網紅扮「川普」暴紅

中國Coser模仿Kobe墜機 網友痛批沒道德底線

