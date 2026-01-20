模仿聯誼粉專發文! 新莊婦幼診所KUSO為醫生"徵孕婦"

生活中心／陳堯棋 嚴凱 新北報導

近期網路上很夯的聯誼臉書粉專"幸福列車"，小編發文以幽默風趣的徵友文聞名，吸引不少網友朝聖。有趣的是，新莊一間婦幼診所搭上這波時事話題，模仿小編口吻、附上照片，假裝幫婦產科醫師發文徵友，其實是藉此徵求孕婦，行銷診所。PO文短短一天吸引上千人按讚，引發路熱議！

手拿超音波儀器，仔細地在孕婦肚皮上做檢查。但婦產科醫師臉上，怎麼會有充滿粉紅泡泡的，愛心馬賽克？臉書粉專發文，幫這位73年次的L姓醫師，寫出身高體重、學歷興趣、經濟狀況等外在條件，並喊話希望可以認識，95年次以後的女性朋友。看到這邊，你以為是徵友文，但真相是。

新莊知名婦幼診所小編。（圖／民視新聞）

民視記者陳堯棋：「新北市新莊這間婦幼診所，小編模仿聯誼粉專發文，為醫師徵求產婦，引發網路熱議。」小編在鍵盤上敲字，HashTag寫下#徵求孕婦產檢。真相大白，原來是婦幼診所，模仿近期很夯的聯誼粉專發文風格。不少網友留言，"以為醫生要徵婚"，"這個是徵孕婦吧"，"差點以為看錯粉專"，貼文短短一天，就吸引破兩千人按讚，連被模仿的粉專小編，也親自留言。









新莊知名婦幼診所，KUSO發文為醫生"徵孕婦"。（圖／民視新聞）

婦幼診所小編：「(文案發想)因為近期那個聯誼粉專，實在話題太夯了，所以就是會看上那個有趣的留言，是我下班後會配飯的小確幸，很久以前的那個網紅影片你知道嗎，他那時候不是降落的那個貼文很紅，我有搭上那個婦科檢查相關的文案，那時候也是蠻多網路迴響的。」小編搭上時事話題，KUSO行銷自家診所，意外掀起話題。





