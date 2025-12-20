模仿隨機傷人案？男捷運站外高喊「我有槍」 突搶警棍害警傷

台北車站、捷運中山站，昨（19）日才發生恐怖隨機攻擊案，釀成4死11傷。沒想到今（20）日在北捷三民高中站，竟有男子站在出口外，高喊「我有槍！」，甚至還情緒激動，搶警棍，害員警受傷送醫。

北捷三民高中站外 35歲男喊「我有槍」

事件發生在北捷三民高中站一號出口，一名身穿深藍色上衣的男子喊完「我有槍」後迅速跑向二號出口。由於北捷台北車站、中山站昨日才發生恐怖隨機攻擊事件，造成4死11傷，員警迅速上前盤查。

面對員警盤查，男子大聲叫嚷，「告你去法院啊！你要逼死我！」員警喝令男子後退，但他不但未遵從，反而衝上前搶警棍，在壓制過程中，有員警左手肘挫傷、右手掌撕裂傷，緊急送醫治療。

涉案男子當場被逮捕，現已依恐嚇公眾罪及妨害公務罪移送新北地檢署，檢方並建請聲押。

面對員警盤查，男子大聲叫嚷不願配合。圖／台視新聞

※拒絕暴力 請撥打110

※犯罪行為，請勿模仿

※未經判決確定者，應推定為無罪

新北／黃于臻 責任編輯／蔡尚晉

