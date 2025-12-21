模仿隨機殺人鎖定台中？春風喊話親友這件事

娛樂中心／綜合報導

台北重大社會案件餘波未平，網路上卻再傳出恐嚇訊息。有不明人士在社群平台揚言「模仿張文殺50人」，甚至點名台中新光三越作為目標，引發民眾高度不安。事件曝光後，藝人春風 也在 IG 限時動態發聲，直言「看了真的很不捨，也覺得這社會到底怎麼了。」。





模仿「隨機殺人」鎖定台中百貨？春風喊話親友：剩你們有勇氣面對神經人

春風喊話親友：剩你們有勇氣面對神經人。（圖／翻攝春風IG）





台中在地藝人春風也在 IG 限時動態發聲，他在限動中坦言，近期與身邊朋友聊到相關社會案件，「看了真的很不捨，也覺得這社會到底怎麼了」，並點出自己認識的台中親友們，或多或少都曾有過面對這類失序人士的經驗，語氣中流露出對公共安全的深切憂心。春風也進一步表示，若有一天不幸遇到類似狀況，希望大家都能鼓起勇氣面對，他相信多數人都願意為社會多盡一份心力、保護彼此，最後更暖心提醒「大家一定要出門平安喔」，一番話引發不少網友共鳴。

廣告 廣告





模仿「隨機殺人」鎖定台中百貨？春風喊話親友：剩你們有勇氣面對神經人

模仿「隨機殺人」鎖定台中百貨？春風喊話親友：剩你們有勇氣面對神經人。（圖／翻攝畫面）









警方說明：恐嚇來源為境外IP 已啟動警戒機制

對於恐嚇訊息，台中市警察局第六分局指出接獲通報，有不明人士在網路上揚言前往台中新光三越行兇。警方第一時間即調閱相關網路協定位址，確認留言來源為境外IP（柬埔寨），隨即與百貨館方聯繫，啟動應變機制。警方表示，目前已強化百貨館內外的安全管理措施，並派遣警力加強周邊巡守與警戒，確保現場秩序與民眾安全無虞，也提醒民眾切勿轉傳、散播不實或恐嚇訊息，以免造成社會恐慌。





模仿「隨機殺人」鎖定台中百貨？春風喊話親友：剩你們有勇氣面對神經人

警方加強在百貨公司附近巡邏。（圖／翻攝畫面）





百貨回應：強化出入口控管 提高巡檢密度

新光三越台中中港店也回應，對於顧客與同仁的安全高度重視，已即刻啟動多項加強措施，包括強化出入口安全維護、提高保全與安管人員的巡店密度，並提醒第一線同仁隨時留意周遭環境狀況。百貨表示，若發現任何可疑情形，將立即通報並妥善處理，全力確保消費者的購物安全。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：模仿「隨機殺人」鎖定台中百貨？春風喊話親友：剩你們有勇氣面對神經人

更多民視新聞報導

起底張文！ 曾任保全離職後長期無業 經濟來源成謎

目擊中山站連環砍人滿地鮮血 女星坦言出現創傷反應「不敢搭捷運」

遇隨機砍人「帶2小物」可保命！這2件事千萬別做

