模仿《功夫》洪家鐵線拳？童玩鐵環套「小弟弟」拔不掉 忍痛1天慘變形

大陸中心／王文承報導

一名5歲男童因貪玩，竟將小鐵環套在自己的「小弟弟」上，不料套進去後無法自行取下。（圖／翻攝自臉書）

不少家長忙於工作，有時會忽略教導小孩正確的安全觀念。中國廣東韶關近日發生一起意外，一名5歲男童因貪玩，竟將小鐵環套在自己的「小弟弟」上，不料套進去後無法自行取下。男童因害怕被責罵不敢告知家人，強忍疼痛一天後，直到下體嚴重腫脹受不了才開口求救。所幸在消防人員的協助下，順利剪斷鐵環，經醫師診斷後確認無大礙，男童已返家休息。

童玩鐵環套小弟弟拔不掉 忍痛1天慘變形



根據《DV現場》報導，這名5歲男童將一枚約5毛錢硬幣大小的鐵環套在生殖器上，因拔不下來又恐懼家長責備，忍痛整整一天才坦承。送醫時，男童下體已因血液循環受阻明顯腫脹，由於醫院缺乏合適的精密工具，院方隨即請求消防局到場支援。

消防人員抵達後，一邊溫柔安撫男童不安的情緒，一邊展開救援。消防隊員表示，處理過程中先塗抹潤滑油減緩摩擦，並在生殖器與鐵環間墊入薄片進行保護，隨後精準使用器具將鐵環剪除。

醫師指出，男童家屬在發現當下曾心急地塗抹潤滑油試圖自行取下，但因腫脹嚴重未能成功。消防部門也藉此提醒家長，平時應加強相關安全教育，避免讓孩童接觸或把玩細小物件，以免發生類似危險情況。

