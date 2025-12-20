模仿？ 拆船工酒後心情差 丟漁船信號筒釀恐慌

36歲徐姓男子。（圖／東森新聞）





高雄小港區高松路與營口路，今天凌晨突然飄散不明煙霧，由於北捷才發生煙霧彈攻擊事件，當地民眾看到飄白煙又有臭味，相當驚恐，是誰所為呢？警方循線找到住附近的36歲徐姓男子，他之前是一名拆船工人，因為喝醉心情不好，才會拿漁船救難用的訊號發煙筒施放，否認是模仿北捷嫌犯。

機車騎士：「哇X...，這XX。」明明沒起霧，眼前卻一片霧茫茫，原來是飄白煙，還有臭味，越接近路口越明顯。

機車騎士vs.朋友：「好臭喔，好臭，XX啊...。」北捷才發生煙霧彈攻擊事件，高雄小港高松路與營口路，20號凌晨，煙霧瀰漫居民心驚驚，警消到場，找尋白煙從哪來，調監視器發現，一名男子紅燈闖越斑馬線，路口開始飄散白煙，煙霧從路邊擴散到十字路口，警方在空地找到兩罐已燃燒完的訊號發煙筒，這是船舶救難時在使用的，卻被拿來亂施放。

附近住戶：「製造社會的恐慌。」

附近住戶：「有看到警察車在路邊，然後一群人這樣子而已，也沒有味道，因為前面那邊有一段距離，聞不到味道的。」

警方循線確認嫌犯身分，36歲徐姓男子是一名工人，他就住在路口附近，前一晚他喝茫了，員警一早登門逮人，他看起來還有點宿醉，不知道事情輕重，是模仿北捷嫌犯張文還是惡作劇搗亂，他說是酒後心情差。

小港分局偵查隊長：「他酒後心情不佳，所以施放那個浮煙的煙號筒，這部份我們初步了解，他之前是當拆船工人，所以有在車上有尋獲這些東西做置放，昨天心情不好，才拿到空地施放，這目前我們已經確定由徐男所為。」

路邊施放浮煙信號，警方將依違社維法，裁罰最高6千元，酒醉心情不好，就在路邊燒信號彈，製造恐慌被逮活該。

