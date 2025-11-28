模仿「銀魂」滑雪剎車失敗！網紅「腳轉270度」斷腿骨折

（記者許皓庭／綜合報導）中國廣州花都融創茂室內滑雪場近日流出一段意外畫面，一名女子疑似模仿動畫《銀魂》中曾提到的「前列腺剎車」橋段，嘗試以踩著他人身體方式滑雪。影片中女子後腳固定在單板滑雪器具上、前腳踩在男子背部，由上坡滑下時重心瞬間失衡，整個人往前翻，腿部遭劇烈扭轉至異常角度導致骨折，畫面曝光後迅速在網路瘋傳。

事發地點為室內滑雪場的初級坡道。從畫面可見，女子站立在男子背上準備滑行，男子趴地充當「滑雪板支點」。女子的後腳綁在單板滑雪器具上，但在加速時身體重心不穩，下一秒便向前傾倒，腿部遭扭轉，當場痛苦倒地，滑雪場人員隨後上前協助。

影片在社群平台迅速瘋傳，不少網友驚呼意外畫面顯得相當驚悚，也有人認為該動作存在高度風險。網路留言陸續湧入：「本來單板就容易造成腿部扭折，她還踩著一個人滑」、「這不是滑雪，是找危險」、「聽到聲音都覺得痛」、「想模仿動畫結果出事」、「為了拍片太拚」。

圖／女子在加速時身體重心不穩，下一秒便向前傾倒，腿部遭扭轉，當場痛苦倒地，隨後即被送往醫院救治。（翻攝 xinpengjilin Instagram）

也有部分留言以動畫梗開玩笑：「想 cos 銀魂吧？」、「骨折也是素材，流量有了」。在影片最後尾段，附上了該名女子的 X 光照片，證實骨折情況，並提醒觀眾「不要輕易嘗試」。

