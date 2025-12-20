模仿？高雄也驚傳燃放漁船發煙筒 警方通知男子到案

〔記者洪定宏／高雄報導〕今天凌晨1點多，36歲徐姓工人酒醉後，在高雄市小港區空地，燃放2罐漁船救難用浮煙訊號發煙筒，頓時煙霧瀰漫，因為剛發生北捷連續攻擊事件，社區民眾緊急報案，所幸無人受傷，但是否為模仿效應，有待警方釐清。

據了解，案發在小港區高松路與營口路口，警方獲報到場清查鄰近人物，徐男醉倒在另端路口，完全無法言語，過濾監視器畫面，赫見他徒步過馬路後，後方路口隨即出面大量煙霧，懷疑徐男所為。警方今天上午通知徐男到案說明、釐清動機後，依違反社會秩序維護法第74條送辦裁處。

廣告 廣告

有民眾將煙霧瀰漫的影片上傳社群平台，網友好心提醒「你還直接騎過去很勇，如果是高濃度毒化氣體，會直接倒地GG。以後遇到這種，不要跟他硬拼，掉頭就對了」，也指責徐男「放這個真的不知道是有什麼心事」，並驚魂未定說「看到被刺脖子那個害我不敢出門了」。

【看原文連結】

更多自由時報報導

北捷砍人釀4死！兇嫌墜樓亡 57歲男等3傷者送醫不治

北捷丟煙霧彈砍人！恐攻男身分曝 27歲桃園通緝犯

北捷隨機攻擊凶嫌父母桃園北上受警詢 曝：2年多沒聯絡了

北捷隨機攻擊釀4死！高雄小港森林公園附近疑被丟煙霧彈 警方調查中

