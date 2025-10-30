模具業迎戰AI！「AI代理人實作」課程助產業菁英打造AI Agent

生活中心／綜合報導

為協助台灣模具產業導入AI、啟動人機協作，經濟部產業發展署與工研院共同舉辦「2025模具產業競爭力講堂」系列活動。

響應全球AI趨勢，本次核心課程「AI代理人實作」，吸引了超過50位模具產業的工程師、二代接班人與IT人員。學員透過實作，學習如何打造專屬的工作流程優化利器，共同為產業的智慧升級邁出關鍵一步。

「2025模具產業競爭力講堂」最終場，致力讓人機對話成為新技能，利用AI專屬代理人優化工作流程，打造模具業競爭力。（圖／ITRI工業技術研究院提供）

本次講堂鎖定模具業在轉型過程中最迫切的需求：如何將AI從口號以及聊天工具，變身成為工作利器。學員藉由講師引導，逐步學習與不同的AI工具進行有效對話，並學習使用Google NoteBook LM及Zapier建立並訓練「AI代理人」，為個人與企業工作流程進行優化。



學員來自模具產業第一線的工程師、肩負轉型重任的二代接班人，以及負責系統導入的IT人員，他們共同的目標是學習如何與AI進行協作。（圖／ITRI工業技術研究院提供）

隨著課程深入，講師展示了AI代理人在模具領域應用面上的驚人進展。透過訓練，AI代理人已能成功為模具業的業務人員主動進行第一手產業新聞和商機尋找，也可以和工程師協力，以模具「數位師傅」的角色，相互進行技術性對話，為耗時的圖面理解與校對提供最快速的回饋。

模具業工程師在講師的帶領下，用有效指令與AI代理人進行對話。（圖／ITRI工業技術研究院提供）

講師強調，AI數位代理人的核心價值是「人機協作」與「使用者進化」，而非取代人力。一位模具資深主管表示，很欣喜的第一次與AI代理人進行對話，想嘗試使用企業版，將AI代理人導入到企業進行實作，以兼顧業務機密的保護及生產效率。模具公會理事長張和明表示:「我們的目標不是讓AI取代模具師傅或工程師，而是讓AI成為每位使用者專屬的最強大腦，透過將重複性高、耗費心力的知識查詢與校對工作交給經過訓練的AI代理人，讓使用者能夠更省力省時，將寶貴的精力與時間投入到設計創新、客戶服務等更具挑戰性與高附加價值的面向」。

隨著AI數位代理人實作課程的落幕，台灣模具產業的數位轉型之路也逐漸清晰。經濟部產業發展署與工研院將持續推動更多資源，協助業者將數位工具深入應用於產業應用，共同提升台灣模具產業在全球市場的競爭力。

