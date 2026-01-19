模擬宿舍大樓火災搶救 竹縣消防使用高科技救災器材展現救災戰力

模擬宿舍大樓火災搶救，竹縣消防使用高科技救災器材，展現救災戰力。（竹縣消防局提供）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣身為科技發展重鎮，工研院更是國際級的應用科技研發機構，新竹縣消防局第二大隊十九日在工研院辦理一一五年度消防救災救護勤務演習，希望藉由平時的演練執行防災減災的工作，加強宿舍大樓自衛消防編組及災害搶救能力。

消防局表示，本次演練情境假定工研院八十九館大門０有一台電動車不明原因起火燃燒，導致火勢一發不可收拾，並擴大延燒至員工宿舍，工研院宿舍管理中心迅速啟動自衛消防編組，進行滅火行動及人員疏散，並立即以電話通報一一九。

演練情境中，規劃多位民眾受困，以展現消防人員在面對多名受困民眾受傷的狀況下，如何快速進行傷患搶救、緊急處置及安排後送急救醫院事宜，演練過程中包括鐵捲門破壞、美式梯人命救助、雲梯車高樓救援、直線雲梯車緊急脫困、大隊指揮中心成立、電動車救援、救災機器人射水防護及無人機空勘回傳災情等各項搶救戰術運用，實兵演練過程萬分逼真。

本次演練總共動員人員一百七十二名、各式車輛廿三輛。此外，本次也出動新購置消防救災機器人、義消無人機隊及後勤照護裝備，進行救災現場遠距遙控射水、火災現場空勘任務及救災人員之後勤照護及生理監控，發揮科技化救災效能並提升救援效率，且同時保障消防人員於執行緊急勤務之身心健康。

竹縣消防局呼籲公共場所業者春節期間應隨時保持建物設施、設備堪用，妥善維護消費者權益。也惟有加強安全管理及防災措施，提升民眾防災意識及警覺性，並建立自救及救人能力，才能防範災害於未然，有效確保民眾生命財產安全。