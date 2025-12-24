模擬捷運市府站遭「投煙霧彈」！警荷槍實彈「高強度預演」

台北市12月26日，將舉辦高強度演。（圖／東森新聞）





北捷隨機攻擊案後，跨年活動緊接而來。台北市12月26日，將舉辦高強度演練，24日捷運市府站周邊，預演先登場。警消模擬不明人士，投擲煙霧彈、歹徒持刀闖入，近百名警力荷槍實彈應對。而這回警方維安也強化「非致命武器」運用，出動電擊槍與防暴鋼叉，展現「非必要不開槍」的策略。

演練民眾：「快跑，快走。」

模擬台北捷運市府站，遭不明人士投擲煙霧彈，月台煙霧瀰漫，旅客驚慌逃竄。

歹徒製造混亂後，持刀衝向轉運站，數十名警力全副武裝，人人荷槍實彈持警棍，與歹徒展開近身搏鬥。

廣告 廣告

演練員警：「不要動，放下，放下。」

員警拿著電擊槍打開紅外線瞄準點，試圖嚇阻歹徒後方員警，出動防暴鋼叉扣住歹徒，特勤警力再來一擊，歹徒當場被壓制在地。

北市府1226將大規模演練，預演率先登場市府站周邊，消防救護警力重兵部署，台北市長蔣萬安也下令周邊，百貨店家也得配合演練，不過這回隨機攻擊案爆發也讓，外界好奇員警壓制歹徒過程，開槍與否標準為何。

信義分局偵查隊副隊長陳櫸林：「如果說歹徒他沒有立即傷人的危險的時候，那還是要以比較穩妥的方式，來取代槍枝的使用，避免流彈或是跳彈誤傷到民眾。」

不到必要時刻絕不開槍，就是怕造成恐慌場面失控，員警們另有秘密武器。

這回員警裝備同樣是大升級，可以看到除了這個長短的防暴鋼叉外，還有這種警用的臂盾，其中制伏歹徒的關鍵，就在於這把電擊槍。

按下按鈕銀白色電弧，伴隨刺耳電流聲電擊槍，能產生五萬伏特電擊。



讓歹徒肌肉收縮，瞬間失去行為能力，為了讓民眾安心安全，迎接嶄新2026，北市府轄區警力動員，維安層級全面大提升。

更多東森新聞報導

新北跨年淡江大橋煙火秀 10處最佳觀賞點曝光

坐鎮台北！因應隨機殺人案 蔣雙城論壇改「當日來回」

張文有心儀女子！檢警急尋她查犯案動機

