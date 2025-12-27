模擬機捷深夜發生持刀攻擊 捷警與桃捷聯手強化反恐應變

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕因應北捷隨機殺人案及跨年大型活動將至，桃園市警察局捷運警察隊與桃園大眾捷運公司，昨(26) 日深夜至今日凌晨，在機場捷運A19桃園體育園區站舉行「多重災害模擬演練」，模擬桃園棒球場活動結束後大量人潮湧入19站，1名歹徒在捷運站川堂層縱火。

捷警表示，此次演練主要在強化跨單位通報聯繫、搶救及指揮協調能力，結合轄區分局、消防局及醫療救護單位，確保大眾運輸系統在面臨重大突發安全事件時能迅速反應。

廣告 廣告

演練模擬歹徒縱火引發濃煙，導致旅客驚慌推擠受傷，桃捷站務人員隨即通報行控中心(OCC)，啟動緊急應變機制，包含導引旅客疏散、列車不停靠A19站，並由自衛消防編組進行初步滅火，隨後情境升高，歹徒於環球商場空橋出入口持刀攻擊旅客，捷警隊接獲OCC通報後立即行動，除調派警力趕赴現場，同步通報轄區分局派員進行站外交通管制與疏導，演練過程捷警隊與攜帶防護裝備的桃捷保全密切配合，展現專業壓制戰力，成功制伏並逮捕持刀歹徒，遏止傷害擴大。

事件受控後演練進入災後處置階段，捷警隊持續協助現場蒐證與車站管制，消防及救護人員進場處置傷患，將受傷旅客送往天晟醫院救治，待消防單位確認火勢無復燃可能、搶修人員完成設備功能確認，以及捷警隊確認現場安全無虞後撤除管制，最終由行控中心通告恢復正常營運。

捷警隊表示，捷運環境特殊且人潮密集，必須依靠與捷運公司長期的合作默契，透過此次實戰模擬，不僅檢視了各單位對縱火與隨機傷人事件的應變速度，更強化了警、消、捷三方的聯防機制。

【看原文連結】

更多自由時報報導

南市前消防局長與女密友涉賄收押 基層嘆：臨老入花叢晚節不保......

沒違停擋風玻璃卻被貼紙條 車主氣噗噗報案警方這麼說

劉泰英驚爆：官股金融機構便宜賣？「台灣之子」黑吃黑？

藍領出頭天？頂大畢業轉行水電工月領38萬樂翻

