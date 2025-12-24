模擬爆裂物.持刀攻擊 北市府轉運站啟動多重災害演練

台北市 / 綜合報導

因應跨年人潮，北市府規劃26日在市府捷運站以及市府轉運站，進行大型演習。今(24)日預先模擬歹徒拋擲汽油彈到捷運月台、以及在大廳持刀攻擊民眾的兩種情境。有鑑於1219攻擊事件，周邊店家也即時協助民眾逃離。台北市副市長張溫德說正式演習時，將把周邊櫃位人員以及百貨公司保全勤務都納入其中。

捷運月台突然竄出大量濃煙，保全發現異常立刻啟動警鈴通報站長，警消獲報後也馬上就趕到現場，除了模擬歹徒將汽油彈丟擲到月台，造成乘客受傷的情景還要預防這樣的狀況。兩名歹徒持刀衝進車站大廳，對路人實施無差別攻擊，行控中心立刻通報警方，員警手持臂盾引導民眾疏散，接著使用電擊槍和防暴鋼叉，成功制伏歹徒，並將傷者帶到救護站實施急救。

廣告 廣告

北市1219發生隨機攻擊事件，為了因應即將登場的跨年晚會，24日下午在市府轉運站，舉行多重災害演練，北市跨年演練即將在26日登場，除了北捷等交通單位，附近商家也將納入演練範圍，以26日市府目前預畫演習的地點，包含市府轉運站和捷運市政府站，以市府轉運站為例，除了多達18個客運停靠站之外，為了方便民眾採買，至少八個櫃位加上旁邊還有連絡通道，也連結了百貨公司，要是轉運站發生意外民眾四處逃竄，到時這些櫃位和百貨公司，要如何指引路線或是其他協助都可能列入其中。

張溫德說：「這個部分我們已經跟包含轉運站跟百貨公司的店家，做了一些協調和溝通，我們在禮拜五正式演練的時候，他們會一併納入我們的演練科目，包含櫃位人員的配合，還有百貨公司的保全勤務的一起協助，我們都會請他們來一起加入演練。」

蔣萬安說：「另外也請消防局將細胞簡訊發送的作業，納入在12/26實體演練進行測試，檢視我們實際發送的成效以及民眾接收的情形。」高強度演練要做到滴水不漏，為跨年晚會全面戒備。

原始連結







更多華視新聞報導

北市跨年演練26號登場 今先行預演 劉世芳：全力協助

高雄跨年晚會維安兵推 將出動逾千名警力駐守

網陳情「王ADEN不適任跨年表演」 北市觀傳局：確定不會演出

