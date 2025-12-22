模擬鄭成功登陸報名熱絡 鹿耳門天后宮廣邀全台國姓爺廟宇來體驗

鹿耳門天后宮主委林瑞男(中)粉墨登場，穿古裝扮將軍召開記者會，廣邀全國各祀奉國姓爺宮廟共襄盛舉。(記者蔡文居攝)

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市安南鹿耳門天后宮事隔32年辦理「鄭成功聯合會114年年會活動」，將於12月28日辦理聯誼活動。為彰顯364年前鄭成功登陸北汕尾的史蹟，鹿耳門天后宮這次結合鹿耳社區發展協會，於鹿耳門溪舉辦模擬鄭成功登陸活動，廣邀全國各地祀奉國姓爺的宮廟自由報名參與，預計將有數百人一起體驗這場模擬登陸的歷史盛況。

鹿耳門天后宮主委林瑞男、鹿耳社區理事長蔡登進、陸軍常備士官班校友會、天后宮委員會、台江常民生活關懷協會理事長顏鳳君等人今天共同舉行記者會，廣邀全台國姓爺廟宇共襄盛舉，目前已約有10艘船、300人報名。

主委林瑞男表示，鹿耳門天后宮32年後，再次承辦理鄭成功聯誼會秋祭大典，為彰顯國聖爺登陸鹿耳門歷史及其豐功偉業，在今年的聯誼活動，特別邀請全台各恭奉國姓爺廟宇前來共襄盛舉。讓「溯源尋根─鄭成功登陸」活動，更具時代意義，歡迎大家12月28日踴躍參與。

活動總監、鹿耳社區理事長蔡登進表示，歷年來鄭成功聯誼活動，只有祭典、聯席會議和餐敘，今年鹿耳門天后宮特別推出「溯源尋根─鄭成功登陸」體驗活動，目的在突顯鄭成功364年的歷史地位。除了餐敘、祭典活動外，也讓全台恭奉國姓爺廟共同參與此一盛會，讓更多人知道國姓爺登陸鹿耳門的歷史。

