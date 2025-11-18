模擬「全人工心臟」！雙輔助器取代整顆心臟救回末期心衰患者

【健康醫療網／記者陳靖安報導】臺大醫院高階循環輔助團隊日前成功為一名極端末期心臟衰竭患者，執行心臟移除仍存活「植入兩套長效型模擬全人工心臟」手術。患者原本因心臟功能完全衰竭，無法依賴傳統治療存活，如今在手術後恢復良好，已能進食與行走，開創心臟移植前過渡治療的新契機。

挑戰醫療極限！雙輔助器取代整顆心臟

該名46歲男性患者因擴張型心肌病變導致心臟功能急遽惡化，數度心臟驟停，先後接受冠狀動脈繞道手術（CABG）、主動脈氣球幫浦（IABP）及靜脈-動脈葉克膜（V-A ECMO）治療，仍無法穩定。儘管曾植入暫時性左心室輔助器，但患者仍不斷出現嚴重的心律不整，經評估無法進行心律不整電燒術，病情陷入危急。

廣告 廣告

面對國內尚無全人工心臟（TAH）醫材可用，以及健保現行規定僅能終身給付一套心室輔助器的限制，團隊毅然採取創新方案——移除壞死的心室，改以兩套長效型心室輔助器分別取代左、右心功能。外科團隊切除患者的左右心室後，植入兩套長效型心室輔助器以維持全身血液循環。術後患者雖無心跳，但仰賴兩套輔助器穩定提供連續血流，實現「功能性全人工心臟」的效果，並成功跨越醫材與保險制度的雙重限制。

30天存活率53% 成功過渡至移植率26%

這項術式在國際上被視為全人工心臟（TAH）替代方案之一，特別適用於無可用TAH醫材或不適合傳統治療的極端重症病患。根據國際多中心研究數據，此策略可讓患者達成30天存活率53%、成功過渡至移植率26%。

目前患者已穩定康復並進入復健階段，等待未來的心臟移植。此次手術的成功，正是多年經驗與跨科整合的成果，展現出醫療團隊「從急救到重生」的臨床能量。

【延伸閱讀】

等不到心臟移植 37歲男成功植入新一代人工心臟重獲新生

憂傳統血管繞道手術風險高？ 「迷你人工心臟」取代葉克膜更適人體



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66798

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw