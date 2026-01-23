模擬 賴清德總統黃金十年的演講稿
模擬賴清德總統演講稿
屬於台灣的「堅韌與繁榮」
演講講題：黃金十年的啟航——台美經貿新紀元與台灣的全面崛起
【第一部分：時代的交會點】
各位親愛的國人同胞，現場的貴賓，以及在螢幕前關心台灣未來的每一位朋友：
今天，我們站在一起，不只是為了一場集會，而是為了見證一個新時代的破曉。
剛才，當我走上這個講台，我想到的是台灣這塊土地上，代代相傳的韌性。我們曾在資源匱乏中創造經濟奇蹟，我們曾在黑暗中點燃民主的火炬。而今天，我要告訴大家一個最好的消息：我們剛剛跨越了歷史的門檻。
隨著台美貿易協定（如 BTA/FTA 的突破）正式生效，台灣已經不只是「亞洲的台灣」，而是「世界的台灣」。這不只是一份公文的簽署，這是一張通往未來的門票，這是一份對台灣實力的全球認證。
這是我對大家的承諾：台灣的黃金十年，就在今天正式啟航！
【第二部分：我們為何強大】
有人問我，賴清德，台灣這麼小，憑什麼在強權環伺下談「黃金十年」？
我的回答很簡單：因為我們是台灣人。
看一看我們的半導體，看一看我們的精密機械，看一看我們在全球供應鏈中不可或缺的地位。當世界在尋找安全、穩定、可信賴的夥伴時，全世界的目光都看向了台灣。
過去幾年，我們忍受了威脅，我們承受了壓力。但就像高市早苗女士所展現的戰鬥精神——「守護國家的主權與自豪，絕不退讓」。台灣也從未退縮。我們用實力證明，我們不是誰的棋子，我們是棋盤上最重要的關鍵旗手。
這份台美貿易協定的簽署，意味著台灣正式進入全球最大、最先進的經貿體系。我們不再是孤島，我們是連結太平洋兩岸最強韌的橋樑！
【第三部分：核心戰略——黃金十年的三大支柱】
這黃金十年，不是口號，而是由三根鋼筋結構支撐起來的摩天大樓：
第一支柱：從「矽島」到「全球運算中樞— 科技主權與「AI 全台化」
各位，我們常說半導體是台灣的「護國神山」。但高市早苗女士曾提醒我們，技術若不領先，神山也會崩塌。我們不能止步於製造。
數據與政策：
在台美貿易協定的新框架下，我宣佈啟動「晶片外交 2.0 計畫」。我們不再只是輸出晶片，我們要輸出「標準」。未來十年，政府將每年編列300 億元專案預算，支持 2 奈米以下製程的量產，並同步推動「IC 設計海外基地」。我們的目標是：到 2030 年，台灣在全球半導體產值的佔比要從目前的 25% 提升至35%，尤其在 AI 晶片市佔率要達到 90% 以上。
歷史對比：
回想 1980 年代，美國對日本發動半導體協議，導致日本失去落後的三十年。但台灣不同。我們透過台美經貿談判，從「競爭者」變成了「不可或缺的合夥人」。我們不像當年的日本被動接受限制，我們是主動與美方建立「共同研發、異地備援」的機制。這就是實力帶來的尊嚴！
我們要讓台灣從「矽島」進化為「AI 人類文明的發動機」。台美經貿結合後，我們的研發將與矽谷同步，我們的資金將與華爾街接軌。
我們要在未來十年，讓台灣的偏鄉與城市，同樣享有 AI 帶來的教育與醫療紅利。我們要讓年輕人知道，不需要離鄉背井，在台灣的家鄉，就能參與改變世界的專案。
第二支柱：生醫矽島—台灣產業全方位深耕與外銷
我們要利用半導體的優勢，跨足生命科學。這是未來十年最賺錢、也最能救人的產業。
政策目標：
藉由台美 FDA 藥物互認協議，我們要讓台灣研發的新藥，能以最短時間進入全球最大的美國市場。我將推動「生醫數據大金庫」計畫，在保護隱私的前提下，整合台灣 2300 萬人的健保大數據，吸引全球藥廠在台灣設立研發中心。
我們的數據顯示，台灣生醫產業目前的年產值約 7000 億元，我的目標是：在黃金十年內，衝破2 兆元大關，讓台灣出現至少 3 家具備國際影響力的「準獨角獸」生醫企業。
願景感召：
川普總統曾強調「美國優先」的製藥鏈，而我要強調的是「台灣製造的信任度」。我們要讓全世界知道，當你需要最精準的癌症治療、最安全的疫苗時，台灣就是你的答案！
我們要保護我們的農業，透過冷鏈技術與美國市場的對接，讓台灣的芒果、鳳梨、水產品，出現在紐約與洛杉磯的超級市場。我們要讓台灣的傳統產業，插上數位化的翅膀。這份協定不是要讓我們被淹沒，是要讓台灣的品牌「Taiwan Brand」成為全球消費者心中「最高品質」的代名詞。
第三支柱：太空與低軌衛星—台灣的「大航海時代」韌性社會與能源安全
過去，台灣在地面競爭；未來十年，我們要向太空進軍。
具體數據：
低軌衛星是未來通訊的命脈。配合台美航太合作協議，我們將啟動「獵風者接力計畫」。預計在 2030 年前，協助民間企業發射20 顆自主研發的低軌通訊衛星。我們要建立一套不受外部斷網威脅、完全自主的「台灣太空通訊網」。
太空產業的產值預估將在 2030 年達到1 兆美元，台灣不能缺席。我們要讓台灣的零組件，佔領每一枚升空的火箭！
意志展現：
這不只是科技，這是「經濟安保」。當我們掌握了天空，就沒有人能切斷台灣與世界的連繫。這就是高市早苗式的戰略遠見——預見威脅，並在威脅發生前建立優勢。
黃金十年的繁榮必須建立在安全之上。我們要進行能源轉型，確保產業用電無虞。我們要建設更有韌性的電網，防禦任何可能的威脅。因為，只有當一個國家能獨立呼吸、自主發電、掌握核心技術時，它才是真正的主權國家。
【第四部分：對青年的喊話——這是你們的舞台】
在這裡，我要特別對台灣的年輕世代說幾句話。
我知道，你們對高房價感到焦慮，對未來感到迷惘。但請相信我，這份台美協定，是為你們準備的舞台。
在黃金十年裡，台灣將不再只是代工廠。我們需要設計師、法務人才、國際經貿談判專家、AI 工程師、文化創意人。因為大門打開了，全世界的機會都會湧入台灣。
我承諾，政府會成為你們最堅強的後盾。我們會投入前所未有的預算在教育與創業，我們要讓台灣成為「亞洲的新創首都」。年輕朋友們，不要怕夢想太大，台灣這艘船，現在動力全開，正等著你們掌舵。
【黃金十年的社會正義：城鄉平衡與財富重分配】
各位，黃金十年如果只屬於科學園區，那不是我的目標。我所追求的，是全台共榮。
翻轉南北：南台灣的半導體 S 廊帶
我們已經看到，高雄、屏東不再是工業的尾端，而是高科技的新核心。透過台美貿易的紅利，我們將在南部建立「全球第二研發中心」。歷史上，台灣曾因長期「北重南輕」造成人口失衡；未來十年，我們要透過高鐵延伸與產業轉型，讓高雄的年輕人，領的是跟台北一樣、甚至更高的薪水！
智慧農業：東台灣的數位綠洲
我要對宜花東的朋友說，你們的純淨山水是台灣的資產。我們將引入美國最先進的「精準農業技術」，利用 AI 與低軌衛星監測作物。我們要讓台灣的有機農產品，透過台美經貿綠色通道，直接擺在全世界的高端餐桌上。我們要讓農民不再看天吃飯，而是「看數據致富」。
財富重分配：黃金十年的「尊嚴年金」
當產業產值提升，政府的稅收也將大幅增加。我在此承諾：這份經濟紅利，優先用於照顧基層與弱勢。
青年支持： 成立「百億青年海外圓夢基金」，讓每個想出國實習的年輕人，政府幫你出機票錢。
高齡尊榮： 我們將利用 AI 科技優化長照體系，推動「國民尊榮年金保障」，讓辛苦一輩子的長輩，在黃金十年裡，能享有全世界最頂尖、最溫馨的智慧醫療照
【第五部分：對國際與兩岸的宣言——和平與實力】
面對複雜的區域情勢，我們的立場始終如一：和平是唯一的選項，但實力是和平的保障。
台美貿易協定的深化，是台灣與民主世界深化同盟的象徵。我們不挑釁，但我們絕不屈服。我們張開雙臂歡迎合作，但我們也準備好捍衛我們的民主生活方式。
一個經濟繁榮、社會穩定的台灣，是區域和平最重要的定海神針。當台灣強大，世界就安全。當台灣走向黃金十年，我們就是在為全球的自由民主體系，守住最前線。
【第六部分：結尾——全民總動員，創造奇蹟】
各位國人同胞，歷史的時鐘正指著台灣。
這不只是我賴清德的黃金十年，這是你們每一個人的黃金十年。
是菜市場裡辛勤工作的阿嬤的黃金十年；
是在實驗室裡熬夜研發的工程師的黃金十年；
是在球場上揮汗如雨、想為國爭光的運動員的黃金十年。
我們要團結。我們要摒棄內耗，我們要放下猜忌。當我們團結一致時，沒有任何力量能阻擋台灣的崛起。
讓我們告訴世界：台灣回來了！台灣更強了！
我們要讓未來的子孫，在回頭看這段歷史時，會自豪地說：「那是台灣人掌握命運、創造輝煌的起點！」
讓我們一起出發！掌握這黃金十年！讓台灣的光芒，照亮全世界！
【結語：這是我們共同的戰場】
國人同胞們，這不是一個人的夢想，這是兩千三百萬人的戰爭！
我們要像高市早苗那樣，對國家尊嚴有著近乎固執的追求；
我們要像川普那樣，對未來的勝利有著絕對的、無可動搖的信心！
台美貿易協定不是終點，它是我們騰飛的跑道。
在接下來的十年裡：
我們要讓台灣的晶片，運算全世界的數據！
我們要讓台灣的新藥，拯救全世界的生命！
我們要讓台灣的衛星，閃耀在全世界的天空！
這就是黃金十年的真相！這就是我們對歷史的回答！
我賴清德，將與各位站在一起，直到勝利的那一天！
天佑台灣！讓我們贏回屬於我們的光榮十年！
其他人也在看
全台最冷6度來了！下波「變天降雨時間」曝光
生活中心／張予柔報導中央氣象署提醒，今（22）日晚至明天清晨將是近期最冷時段，全台各地氣溫明顯下降，苗栗以北及金門可能出現約10度低溫，連江甚至有機會降至6度以下，中南部部分地區夜間溫度也可能低於10度。氣象署呼籲民眾注意一定要做好保暖措施。民視 ・ 22 小時前 ・ 9則留言
新建豪宅蓋一半…26樓「如燒1炷香」碳化！高市府開鍘 購屋族哭了
一覺醒來，辛苦存錢買的房子燒了！高雄鼓山區華榮路、靠近凹子底公園，一棟興建中的30層樓豪宅今（23）日凌晨0時許發生火警，目前蓋到26樓，火勢一發不可收拾，頂樓燒得通紅，遠看如同夜裡「燒1炷香」；消防局初判疑似施工現場遺留火種導致建築材料悶燒，進而引發板模及雜物燃燒。市府對承造人處以新臺幣9萬元罰鍰，並立即勒令停工。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 40則留言
洪詩照顧失智公公被說「來自沒有愛的家庭」 落淚心疼爸媽
洪詩近期因無私照顧患有失智症的公公，備受討論，她日前親自發文，解釋丈夫李運慶一家人並沒有推卸照顧責任。她23日出席活動，坦言心情受到影響，關於網友說是來自「沒有愛的家庭」，洪詩沉默良久，忍不住落淚：「願意付出愛的人為什麼一定是缺愛的人？」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 7則留言
今年會冷到何時？過年天氣如何？專家預測了
節氣已進入「大寒」，今天台北市出現11.4度的低溫。會冷到什麼時候？過年的天氣又是如何呢？天氣風險分析師吳聖宇、簡瑋靚在節目上對春季氣候做出預測分析。天氣多一典 ・ 1 天前 ・ 11則留言
前夫李亞鵬才爆欠1億！曝王菲19歲女兒「封鎖爸爸」 他嘆：痛苦死了
天后王菲與第二任丈夫李亞鵬於2013年離婚，結束8年婚姻，然而李亞鵬近年來深陷財務危機，近日爆出他所創辦的嫣然天使兒童醫院積欠2600萬人民幣（約1.18億新台幣）的房租，讓李亞鵬再度登上熱搜話題。近日李亞鵬在一段直播中分享與女兒李嫣的相處點滴，透露曾多次遭女兒封鎖好友，直呼「痛苦死了」，後來才轉念認為身為父母付出應該不求回報。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 2則留言
肺癌竟是「吃」出來的！研究驚爆：常吃這2類食物助長癌細胞
過去，人們普遍認為肺癌主要與空氣污染或吸菸有關，但愈來愈多的醫學研究指出，日常飲食習慣對多種癌症的發生，包括乳癌、大腸癌，甚至是肺癌，都有密不可分的關聯。研究發現，有2類食物會提升肺癌惡化的風險。健康2.0 ・ 10 小時前 ・ 49則留言
台積電VIP換了？傳魏哲家向蘋果提震撼要求
[NOWnews今日新聞]AI蓬勃發展，並成為時代浪潮，在此之下，傳出蘋果已經不再是台積電的頭號客戶，有知情人士指出，由於台積電主要營收來源已轉向其他領域，未來恐不再給予蘋果優先出貨待遇。此外，台積電...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 60則留言
科學園區宅等嘸人？「號稱上萬工程師搶買房...」內行人：多數AI廠區只剩荒草野狗｜房市觀點
「少子化危機」你一定聽過，甚至還可能讀過幾篇房子蓋這麼多，突然哪天少子化少到一個大家光繼承就不小心有一兩棟房子的臨界點到來時，房價就會就會因為過剩開始崩盤的文章。然後數據顯示台灣已經快要連續60個月「生不如死」，也就是死亡人數超過新生人口數了，這一切彷彿就在往你讀過「少子化房價崩」的論調推進。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 93則留言
拎「超大支鉛筆」去台灣隊！陳傑憲球棒超吸睛「與費城人球星同款」
體育中心／黃崇超報導台灣隊在高雄國訓中心備戰2026世界棒球經典賽，續任隊長的陳傑憲近日被捕捉到打擊練習時拎著一根巨大鉛筆造型的球棒，成為練球時的全場焦點，台灣隊長這支鉛筆球棒是與費城人球星史托特（Bryson Stott）同款的大聯盟級裝備，特製外型上把復刻品牌鉛筆上所印的「No.2/HB」改為「2/HR」，不但造型超吸睛，同時加持選手全壘打信心。FTV Sports ・ 6 小時前 ・ 2則留言
台南「妃龍大戰」結局已寫好？媒體人大膽斷言：這人上天
2026年將舉行九合一選舉，藍綠白三大陣營都進入備戰狀態，積極討論、推派人選。立委陳亭妃在民進黨台南市長初選民調中勝出，將對決國民黨謝龍介，媒體人黃揚明也預言最終結局。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 153則留言
每天吃超過2片「罹癌風險增18%」 台人最愛這款早餐！被WHO認證是一級致癌物
近年來健康意識抬頭，不少人開始注意健康飲食，如今台人愛吃的1早餐，被WHO認證是「一級致癌物」，醫師更提醒，每天2片就增18％大腸癌風險。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 24則留言
2026唐綺陽上半年星座財運排行榜！魔羯恐入不敷出，「第1名」會有超多賺錢機運
唐綺陽老師的2026上半年星座財運排行榜來了！來看看在新的一年有上榜的人，會分別面臨什麼樣的財務問題，以及有機會迎來什麼賺錢的機會！記得同時看太陽與上升星座。 2026上半年唐綺陽星座財運最差排女人我最大 ・ 1 天前 ・ 12則留言
威力彩飆6.3億！專家點名「2星座」要發了 運勢一次看
威力彩飆6.3億！專家點名「2星座」要發了 運勢一次看EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1則留言
全台急凍！今晨最低6度以下「週末天氣曝」下週恐迎大陸冷氣團
中央氣象署最新預測指出，昨（22）日晚間到今（23）日早上清晨最冷，各地出現10度左右低溫的機率高，甚至連江還有可能降到6度以下，水氣也偏多。而分析師吳聖宇則分析，下週二（27日）至週三、週四（28至29日）因為東北季風影響，北台灣溫度下降明顯，且不排除達到大陸冷氣團等級。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 2則留言
把握週末好天氣！下週「變天時機曝」專家：兩波接力
生活中心／李汶臻報導近來民眾明顯感受到天氣轉冷，讓有關「霸王級寒流」的話題，在網路上掀起熱議。據中央氣象署預報，今（23日）上午受強烈大陸冷氣團影響，苗栗以北及金門有持續10度左右、連江約6度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。而氣象專家普遍預測，今日「強烈大陸冷氣團」開始減弱，氣溫逐漸回升，但提醒短暫回暖三天後，下週將有兩波濕冷空氣接力南下壓境，屆時又要變天了。民視 ・ 8 小時前 ・ 1則留言
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 73則留言
台灣多地跌破10度！又濕又冷原因曝光 預計「這天起」有望回溫
即時中心／高睿鴻、魏熙芸報導今（22）早全台各地、尤其北部民眾，出門上班上學時，可能都會感覺到明顯寒意；氣象署科長林伯東說明，我國目前正受到強烈大陸冷氣團影響，所以各地確實都有出現低溫。不過他也說，大概從明（23）日白天以後，就會逐漸回溫，一直持續到下週一（26日），才會有下一波冷空氣抵達。他續指，今天清晨最低溫主要出現在台北、桃園、新竹、苗栗以北、宜蘭與金門等地，大約僅10度左右；馬祖僅6度、最低溫則是連江南竿5.7度。民視 ・ 1 天前 ・ 2則留言
快訊／入夜急凍！14縣市低溫特報「8地非常寒冷」
強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫寒冷，中央氣象署於16時31分發布低溫特報，提醒局部地區今下午至明日上午可能出現10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意防範。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3則留言
捕獲野生男神！霍建華台北吃早餐被認出 霸氣「掏現金」幫學生粉絲買單
演藝圈男神霍建華，私下低調親民的作風再度圈粉！近日有網友在台北一家平價早餐店偶遇霍建華，沒想到男神不僅毫無架子主動搭話，甚至在離店前悄悄幫隔壁桌的學生粉絲買單。這段暖舉被PO上網後引發熱烈討論，讓網友大讚：「男神能紅這麼多年，真的不是沒有原因！」鏡週刊Mirror Media ・ 2 天前 ・ 61則留言
豐原王家5口遭詐騙⋯走絕路！獨活空軍女婿揭遺書血淚：她入獄才是贖罪
台中豐原王姓一家五口，遭團購主李惠雯詐騙1536萬元，害得王家五口被迫抵押房產後，因不堪逼債恐嚇，走上絕路。王家人在遺書中指出，「李團長」李女為兇手，並透露「恨我們太軟弱，所以用死亡面對絕望」，不過也牽掛正在空軍服役的二女兒女婿，盼他要好好活下去。去年11月全案偵結，李女被依詐欺取財、違反銀行法、恐嚇取財未遂、重利、洗錢等罪起訴。昨（22）日台中地院開庭時，空軍女婿也透過律師發聲，表明希望李女接受三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 12則留言