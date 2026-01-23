模擬 賴清德總統黃金十年的演講稿

模擬賴清德總統演講稿

屬於台灣的「堅韌與繁榮」

演講講題：黃金十年的啟航——台美經貿新紀元與台灣的全面崛起

【第一部分：時代的交會點】

各位親愛的國人同胞，現場的貴賓，以及在螢幕前關心台灣未來的每一位朋友：

今天，我們站在一起，不只是為了一場集會，而是為了見證一個新時代的破曉。

剛才，當我走上這個講台，我想到的是台灣這塊土地上，代代相傳的韌性。我們曾在資源匱乏中創造經濟奇蹟，我們曾在黑暗中點燃民主的火炬。而今天，我要告訴大家一個最好的消息：我們剛剛跨越了歷史的門檻。

隨著台美貿易協定（如 BTA/FTA 的突破）正式生效，台灣已經不只是「亞洲的台灣」，而是「世界的台灣」。這不只是一份公文的簽署，這是一張通往未來的門票，這是一份對台灣實力的全球認證。

這是我對大家的承諾：台灣的黃金十年，就在今天正式啟航！

【第二部分：我們為何強大】

有人問我，賴清德，台灣這麼小，憑什麼在強權環伺下談「黃金十年」？

我的回答很簡單：因為我們是台灣人。

看一看我們的半導體，看一看我們的精密機械，看一看我們在全球供應鏈中不可或缺的地位。當世界在尋找安全、穩定、可信賴的夥伴時，全世界的目光都看向了台灣。

過去幾年，我們忍受了威脅，我們承受了壓力。但就像高市早苗女士所展現的戰鬥精神——「守護國家的主權與自豪，絕不退讓」。台灣也從未退縮。我們用實力證明，我們不是誰的棋子，我們是棋盤上最重要的關鍵旗手。

這份台美貿易協定的簽署，意味著台灣正式進入全球最大、最先進的經貿體系。我們不再是孤島，我們是連結太平洋兩岸最強韌的橋樑！

【第三部分：核心戰略——黃金十年的三大支柱】

這黃金十年，不是口號，而是由三根鋼筋結構支撐起來的摩天大樓：

第一支柱：從「矽島」到「全球運算中樞— 科技主權與「AI 全台化」

各位，我們常說半導體是台灣的「護國神山」。但高市早苗女士曾提醒我們，技術若不領先，神山也會崩塌。我們不能止步於製造。

數據與政策：

在台美貿易協定的新框架下，我宣佈啟動「晶片外交 2.0 計畫」。我們不再只是輸出晶片，我們要輸出「標準」。未來十年，政府將每年編列300 億元專案預算，支持 2 奈米以下製程的量產，並同步推動「IC 設計海外基地」。我們的目標是：到 2030 年，台灣在全球半導體產值的佔比要從目前的 25% 提升至35%，尤其在 AI 晶片市佔率要達到 90% 以上。

歷史對比：

回想 1980 年代，美國對日本發動半導體協議，導致日本失去落後的三十年。但台灣不同。我們透過台美經貿談判，從「競爭者」變成了「不可或缺的合夥人」。我們不像當年的日本被動接受限制，我們是主動與美方建立「共同研發、異地備援」的機制。這就是實力帶來的尊嚴！

我們要讓台灣從「矽島」進化為「AI 人類文明的發動機」。台美經貿結合後，我們的研發將與矽谷同步，我們的資金將與華爾街接軌。

我們要在未來十年，讓台灣的偏鄉與城市，同樣享有 AI 帶來的教育與醫療紅利。我們要讓年輕人知道，不需要離鄉背井，在台灣的家鄉，就能參與改變世界的專案。

第二支柱：生醫矽島—台灣產業全方位深耕與外銷

我們要利用半導體的優勢，跨足生命科學。這是未來十年最賺錢、也最能救人的產業。

政策目標：

藉由台美 FDA 藥物互認協議，我們要讓台灣研發的新藥，能以最短時間進入全球最大的美國市場。我將推動「生醫數據大金庫」計畫，在保護隱私的前提下，整合台灣 2300 萬人的健保大數據，吸引全球藥廠在台灣設立研發中心。

我們的數據顯示，台灣生醫產業目前的年產值約 7000 億元，我的目標是：在黃金十年內，衝破2 兆元大關，讓台灣出現至少 3 家具備國際影響力的「準獨角獸」生醫企業。

願景感召：

川普總統曾強調「美國優先」的製藥鏈，而我要強調的是「台灣製造的信任度」。我們要讓全世界知道，當你需要最精準的癌症治療、最安全的疫苗時，台灣就是你的答案！

我們要保護我們的農業，透過冷鏈技術與美國市場的對接，讓台灣的芒果、鳳梨、水產品，出現在紐約與洛杉磯的超級市場。我們要讓台灣的傳統產業，插上數位化的翅膀。這份協定不是要讓我們被淹沒，是要讓台灣的品牌「Taiwan Brand」成為全球消費者心中「最高品質」的代名詞。

第三支柱：太空與低軌衛星—台灣的「大航海時代」韌性社會與能源安全

過去，台灣在地面競爭；未來十年，我們要向太空進軍。

具體數據：

低軌衛星是未來通訊的命脈。配合台美航太合作協議，我們將啟動「獵風者接力計畫」。預計在 2030 年前，協助民間企業發射20 顆自主研發的低軌通訊衛星。我們要建立一套不受外部斷網威脅、完全自主的「台灣太空通訊網」。

太空產業的產值預估將在 2030 年達到1 兆美元，台灣不能缺席。我們要讓台灣的零組件，佔領每一枚升空的火箭！

意志展現：

這不只是科技，這是「經濟安保」。當我們掌握了天空，就沒有人能切斷台灣與世界的連繫。這就是高市早苗式的戰略遠見——預見威脅，並在威脅發生前建立優勢。

黃金十年的繁榮必須建立在安全之上。我們要進行能源轉型，確保產業用電無虞。我們要建設更有韌性的電網，防禦任何可能的威脅。因為，只有當一個國家能獨立呼吸、自主發電、掌握核心技術時，它才是真正的主權國家。

【第四部分：對青年的喊話——這是你們的舞台】

在這裡，我要特別對台灣的年輕世代說幾句話。

我知道，你們對高房價感到焦慮，對未來感到迷惘。但請相信我，這份台美協定，是為你們準備的舞台。

在黃金十年裡，台灣將不再只是代工廠。我們需要設計師、法務人才、國際經貿談判專家、AI 工程師、文化創意人。因為大門打開了，全世界的機會都會湧入台灣。

我承諾，政府會成為你們最堅強的後盾。我們會投入前所未有的預算在教育與創業，我們要讓台灣成為「亞洲的新創首都」。年輕朋友們，不要怕夢想太大，台灣這艘船，現在動力全開，正等著你們掌舵。

【黃金十年的社會正義：城鄉平衡與財富重分配】

各位，黃金十年如果只屬於科學園區，那不是我的目標。我所追求的，是全台共榮。

翻轉南北：南台灣的半導體 S 廊帶

我們已經看到，高雄、屏東不再是工業的尾端，而是高科技的新核心。透過台美貿易的紅利，我們將在南部建立「全球第二研發中心」。歷史上，台灣曾因長期「北重南輕」造成人口失衡；未來十年，我們要透過高鐵延伸與產業轉型，讓高雄的年輕人，領的是跟台北一樣、甚至更高的薪水！

智慧農業：東台灣的數位綠洲

我要對宜花東的朋友說，你們的純淨山水是台灣的資產。我們將引入美國最先進的「精準農業技術」，利用 AI 與低軌衛星監測作物。我們要讓台灣的有機農產品，透過台美經貿綠色通道，直接擺在全世界的高端餐桌上。我們要讓農民不再看天吃飯，而是「看數據致富」。

財富重分配：黃金十年的「尊嚴年金」

當產業產值提升，政府的稅收也將大幅增加。我在此承諾：這份經濟紅利，優先用於照顧基層與弱勢。

青年支持： 成立「百億青年海外圓夢基金」，讓每個想出國實習的年輕人，政府幫你出機票錢。

高齡尊榮： 我們將利用 AI 科技優化長照體系，推動「國民尊榮年金保障」，讓辛苦一輩子的長輩，在黃金十年裡，能享有全世界最頂尖、最溫馨的智慧醫療照

【第五部分：對國際與兩岸的宣言——和平與實力】

面對複雜的區域情勢，我們的立場始終如一：和平是唯一的選項，但實力是和平的保障。

台美貿易協定的深化，是台灣與民主世界深化同盟的象徵。我們不挑釁，但我們絕不屈服。我們張開雙臂歡迎合作，但我們也準備好捍衛我們的民主生活方式。

一個經濟繁榮、社會穩定的台灣，是區域和平最重要的定海神針。當台灣強大，世界就安全。當台灣走向黃金十年，我們就是在為全球的自由民主體系，守住最前線。

【第六部分：結尾——全民總動員，創造奇蹟】

各位國人同胞，歷史的時鐘正指著台灣。

這不只是我賴清德的黃金十年，這是你們每一個人的黃金十年。

是菜市場裡辛勤工作的阿嬤的黃金十年；

是在實驗室裡熬夜研發的工程師的黃金十年；

是在球場上揮汗如雨、想為國爭光的運動員的黃金十年。

我們要團結。我們要摒棄內耗，我們要放下猜忌。當我們團結一致時，沒有任何力量能阻擋台灣的崛起。

讓我們告訴世界：台灣回來了！台灣更強了！

我們要讓未來的子孫，在回頭看這段歷史時，會自豪地說：「那是台灣人掌握命運、創造輝煌的起點！」

讓我們一起出發！掌握這黃金十年！讓台灣的光芒，照亮全世界！

【結語：這是我們共同的戰場】

國人同胞們，這不是一個人的夢想，這是兩千三百萬人的戰爭！

我們要像高市早苗那樣，對國家尊嚴有著近乎固執的追求；

我們要像川普那樣，對未來的勝利有著絕對的、無可動搖的信心！

台美貿易協定不是終點，它是我們騰飛的跑道。

在接下來的十年裡：

我們要讓台灣的晶片，運算全世界的數據！

我們要讓台灣的新藥，拯救全世界的生命！

我們要讓台灣的衛星，閃耀在全世界的天空！

這就是黃金十年的真相！這就是我們對歷史的回答！

我賴清德，將與各位站在一起，直到勝利的那一天！

天佑台灣！讓我們贏回屬於我們的光榮十年！