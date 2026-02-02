模擬AI無人產線 淡水商工推智慧機電實驗盒

淡水商工「整合創造機電實驗盒」雙美未計畫改造實習工場獲得德國iF設計獎肯定

淡水商工同學正在進行機電整合的專題實作

淡水商工控制科三年級陳玟霓同學培同局長體驗人機智慧模擬產線實作

淡水商工電機科二年甲班李泓逸同學為局長說明機電整合課程實習成果

局長與產業、科大、家長會及學生在雙美未實習工場合照

新北市立淡水商工今天(2日)正式啟用「整合創造機電實驗盒」實習工場，導入AI語音辨識、智慧控制與無人化產線模擬等教學情境，讓學生在校內就能實際演練智慧製造流程；場域改造並榮獲國際設計指標「德國iF設計大獎」，成為新北技職場域轉型的亮眼典範。

教育局長張明文表示，新北首創技職「雙美未計畫」，以「雙語、美感、未來」三面向推動實習空間升級，讓學生走進工場就像走進產業現場。其中淡水商工結合專業設計團隊與教師共同規劃，從學習動線、照明、標示系統到設備配置全面優化，讓原本老舊的電機工場蛻變為明亮有序、具備專業氛圍的學習場域，學生在更高品質的環境中練技能，也同步養成職人態度。

張明文局長也感謝城市科大、亞東科大、龍華科大願意跟新北合作，早一點讓孩子找到他的性向，新北跟這三所科大緊密結合在一起，希望未來在產官學，尤其是高中、高職跟科大銜接3+4早點做好整合，減少升學干擾，早點把課程做完整的銜接跟整合。

本次啟用的「整合創造機電實驗盒」以智慧控制為核心，透過模組化實習設備、隱藏式管線與智慧標示系統，兼顧技能檢定訓練、跨科協作與國中職業試探等多元需求。面對AI浪潮，電機科同步強化課程內容，融入AI語音辨識、PLC可程式控制、自動控制與人機介面等實作，搭配智慧生產模組，讓學生在校內就能演練無人自動化產線邏輯，貼近產業節奏，提早累積工業5.0人機協作所需能力。